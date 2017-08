Burkina Faso: Tournoi international de karaté zone 3 - Epoustouflant Burkina !

Le samedi 12 août dernier les karatékas Burkinabè avaient fière allure au sifflet final de la 16ème édition du Tournoi international de karaté-do de la zone 3 que la capitale béninoise a abrité du 8 au 12 courant. La délégation Burkinabè a fait l'unanimité avec sa première place en compétition et en examen d'arbitrage. Et en plus de notre pays s'est vu attribuer deux postes majeurs, conseiller stratégique du président de la zone trois pour la communication et le marketing postes qui revient à Omar Yugo, et d'auditeur libre à l'expert-comptable Soumaïla Ouédraogo.

De mémoire des karatékas burkinabè, jamais une moisson n'a été aussi abondante lors de phase finales du Tournoi international de karaté de la zone 3 pour notre pays. Il y a eu certes Abidjan 2009 où le Burkina pour son retour après plusieurs années d'absence a brillé positivement. Il y a eu 2014 où les Burkinabé ont dominé la compétition à Lomé au Togo. Mais, l'année 2017 reste particulière. Les Etalons karatékas ont simplement survolé la manifestation. Sur le tatami, le capitaine Bernice Sawadogo et ses camarades, ont obligé le protocole à faire retentir le Dytanié, l'hymne de la victoire par huit fois. Pourtant, au départ que de frayeurs. Un car dont les boulons ne sont pas serrés. Puis, une crevaison en pleine brousse de Pama ont créé quelques soucis à la délégation.

La compétition elle-même débute petitement pour les Etalons dans les éliminatoires katas. Si les novices passent à la trappe facilement, les « jeunes anciens » qui portent l'espoir et habitués aux tatamis de la sous-région telle Latifatou Soro et Ibrahim Waongo sont également et matinalement eux aussi éliminés. La faute à l'arbitrage, clament certains membres de la délégation. En ce moment, cette belle phrase de l'ancien président de la FBK Zassin Souleymane Yaméogo sonne comme une cloche d'Eglise. « En sport, la question d'arbitrage intervient quand vous êtes moyen, sinon, si vous sublimez, l'arbitre n'a pas de choix, il vous donne le point ». Dont acte ! Dépité, Bouba Konaté le secrétaire à l'organisation pour se donner du tonus, avoue « les katas restent notre talon d'Achille, on attend les kumité ».

Eh oui, le kumité Burkinabé fait la razzia et impose le respect. Dix finales sur onze possibles. Cette fois, ils sont tous là, anciens de la sélection, jeunes aux dents longues. Ils impriment leur volonté de fort belle manière du reste. Au finish le Burkina s'impose dans la compétition. Premier dans la compétition avec huit médailles d'Or. Qui dit mieux ? Mieux, qui fait mieux ? Sacré Burkinabé venus comme ils le disaient pour voir, ils repartent avec la besace pleine comme un œuf d'autruche.

La participation, les résultats, les comportements, un sans-faute digne de patriotes résolus à défendre vaille que vaille les couleurs du pays. Ils ont tout simplement été héroïques. Héroïque sur le tatami, héroïque en arbitrage, et, last but not the least, participation remarquée aux instances de la zone. Les Burkinabé ont fini par s'imposer et imposer leur rythme à une rencontre de haut niveau selon le président de la zone UFAK l'ivoirien Vincent Yai. La délégation a demandé et obtenu que Omar Yugo le président de la FBK esquisse des pas de danse avec elle après avoir fait un tour de salle, avec le drapeau national symbole d'une seule patrie, et par extension, d'une seule et unique entité fédérale de karaté-do au Burkina Faso.

En arbitrage le directeur technique national Corneille Maré et ses camarades ont séduit le jury. Sur quatorze postulats au grade de juge A et B en kata et en Kumité et au titre continental douze ont passé haut la main soit l'un, soit les deux examens. Moctar Ouédraogo devient arbitre continental et cela porte à trois les Burkinabé qui peuvent arbitrer au plan africain. Une mention spéciale a été faite à Brice Alain Tapsoba pour sa détermination, son courage et son exemple. Oumar Yugo lui, a été coopté comme conseiller stratégique pour la communication et marketing de la zone 3 par la conférence des présidents de fédérations de six pays présents sur huit de la zone (Bénin, Côte d'Ivoire, Niger, Nigéria, et Togo).

A Soumaïla Ouédraogo expert-comptable, est confiée la fonction d'auditeur libre de la zone 3. Quoi d'autre ? Le pays des hommes intègres reçoit la zone 3 selon le calendrier provisoire en avril 2018 pour la dix-septième édition du TIKAZONE3. D'ailleurs, en marge de ce 16ème rendez-vous du Tikazone, les présidents Yugo (Burkina), Roch Quenum (Togo) et Fanny Boubacar (Côte d'Ivoire) ont signé un protocole d'accord afin de pouvoir donner de la compétition aux karatékas de leur pays respectif par des rencontres internationales amicales. En somme, le retour pour « voir » du Burkina, s'est mué en retour pour reprendre sa place. Et le moins qu'on puisse dire, Burkina Faso « is back » dans la zone3 pour paraphraser le premier ministre Paul Kaba Tiéba.

La délégation Burkinabé avait fière allure à la fin du TIKAZONE3. « Chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir » F. Fanon, à coup sûr, la jeune génération de karatékas Burkinabé connaît sa mission longue, ardue mais pas impossible. La fusion totale entre les anciens, les nouveaux et les intermédiaires parmi lesquels les entraineurs nationaux Paul Tiendrébéogo (katas) et Abdoul Karim Ouédraogo « Krimo » kumité, témoigne que le relais générationnel est bel et bien en marche dans la famille du karaté-do.

La sélection elle-même est un dosage gagnant de compétiteurs issus de toutes les ligues. Mais la direction technique sait que le gros du boulot est sur ses épaules. Elle doit continuer les détections, faire appel à tout karatéka qui, à ses yeux, peut défendre vaillamment les couleurs nationales et proposer au bureau un calendrier rigoureux de travail. Les compatriotes burkinabé en terre Béninoise son excellence M. Lamine Ouédraogo le consul général, Monsieur Salif Ouédraogo patron d'un complexe hôtelier ont pleinement joué leur partition, présents autour des Burkinabè, par des contributions généreuses et surtout physiques aux côtés des Etalons.