Ile Maurice: Bambous-Virieux - Dans l'incapacité de travailler, un pêcheur lance un appel à l'aide

Elle a perdu son époux, il y a dix ans. Et, n'écoutant que courage cette mère de deux enfants a… Plus »

«Bann pri nek monte et avek 3500 roupi ou pa kapav fer gran zafer. Avan mo ti ena kart bis et kart peser osi me aster sa osi mo pena. Zis akoz mo gagn enn led sosial bannla pa donn mwa ni kart bis ni alawens peser.» Il ajoute que sans carte de la NTA, il peine à se pointer à ses rendez-vous à l'hôpital du Nord. «Parfwa mo prefer rat randevou. Ki ou pou swazir : manze swa pey transpor ?»

