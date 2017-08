Ile Maurice: Soodhun - «Ce n'est qu'à Maurice qu'on a un PM comme Pravind Jugnauth»

Elle a perdu son époux, il y a dix ans. Et, n'écoutant que courage cette mère de deux enfants a… Plus »

À en croire Showkutally Soodhun, Pravind Jugnauth «travaille corps et âme». C'est ce dernier, confie le no.4 du gouvernement, lorsqu'il s'occupait uniquement du portefeuille des Finances, qui lui a demandé d'«aret ranz lakaz bwat zalimet». D'ailleurs, c'était mentionné dans le programme électoral de l'alliance Lepep, rappelle le ministre du Logement et des terres. «Nou ti dir nou pou amen lakaz kouma bizin.»

«C'est un homme de parole. Il est intègre.» Et pour Showkutally Soodhun, il n'y a pas de doute. Pravind Jugnauth est exemplaire. «Dan ki pei o mond éna enn Prémié minis koumsa ? Zis Moris ki éna.» Le vice-Premier ministre et ministre du Logement et des terres intervenait jeudi 17 août, lors du dévoilement d'un nouveau modèle de logement à Résidence Onyx.

