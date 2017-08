Sénégal/Burkina Faso: Pape Amadou Touré, un cap à franchir

Le mouvement citoyen Y'en a marre ne se limitera plus à battre le macadam dans la rue, mais au besoin,… Plus »

Même s'il s'agit d'un joueur évoluant dans un club subsaharien et aspirant donc à jouer dans des ligues plus relevées.

Si le Sénégal n'est que quart de finaliste de la CAN 2017, son potentiel de joueurs, force le respect et tout footballeur appelé au sein de cette sélection, peut se prévaloir de préjugés favorables.

"Il est bon en défense et pour l'apport offensif, on ne peut rien lui reprocher, c'est vraiment un footballeur de très haut niveau", commentait le président de la FEGUIFOOT dans un entretien avec l'APPS.

Formé par l'équipe de la Médina en même temps que Pape Macou Sarr qui a retrouvé la Ligue 2 française en signant à Laval récemment, on pensait que l'ancien sociétaire du Casa Sports, de Mbour PC et de l'AS Pikine, était allé s'enterrer en Guinée.

Au vu du niveau actuel de la concurrence au poste d'arrière gauche et du parcours de son club, Horoya AC (Guinée) en Ligue africaine des champions et en Coupe de la CAF, on peut donner du crédit à la décision du sélectionneur national, Aliou Cissé, de faire appel à lui.

