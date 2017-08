Ile Maurice: Baby - La vie pimentée d'une cultivatrice de gingembre

Baby, âgée de 45 ans, n'avait, en fait, jamais travaillé de toute sa vie. Mais, après la mort tragique de son époux, Ravi, décédé dans un accident il y a dix ans, la mère de famille a dû enfiler le tablier. Histoire de pouvoir élever ses deux fils, Ashish, donc, et Luchman. «Mes enfants et moi étions locataires, les finances, n'en parlons pas... Il fallait que je trouve du travail.»

La maman et son fiston lavent, frottent, frottent encore. Il faut le débarrasser de toute la terre qui lui colle à la peau, le rendre beau, attirant, luisant, ce gingembre, pour attirer le regard d'éventuels acheteurs. Il faut ensuite les faire sécher et les stocker dans un sac en jute.

Elle a perdu son époux, il y a dix ans. Et, n'écoutant que courage cette mère de deux enfants a décidé de prendre le taureau par les cornes. Ou plutôt le gingembre par la racine. Depuis, grâce à sa persévérance, les finances ne sont plus dans les choux.

