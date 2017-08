Tunisie/Sénégal: Un trio sénégalais désigné pour Al Ahly-Espérance de Tunis en Ligue des champions

On ne peut faire que des estimations. Personne n'est en mesure de livrer des chiffres exacts. Les Tunisiens ayant… Plus »

En plus d'Al Ahly-Espérance sportive de Tunis, on aura en quart de finale de la Ligue africaine des champions, Clube Ferroviario de Beira (Mozambique) à l'USM Alger (Algérie), les Mamelodi Sundows d'Afrique du Sud, champions d'Afrique en titre au Wydad Athlétique club de Casablanca (Maroc) et le Al Ahly Tripoli à l'Etoile sportive du Sahel (Tunisie).

Sur cette rencontre, Diédhiou qui a officié lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans en Corée du Sud et à la Coupe des Confédérations en Russie, sera assisté de ses juges de lignes habituels, Djibril Camara et El Hadj Malick Samba.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.