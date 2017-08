Ile Maurice: Appels de la Papouasie-Nouvelle Guinée - Arnaque au bout du fil

Elle a perdu son époux, il y a dix ans. Et, n'écoutant que courage cette mère de deux enfants a… Plus »

Il est conseillé d'ignorer ces appels et de ne pas rappeler. Au cas contraire, le système informatique du pirate va infiltrer votre compte et vider le crédit disponible. Cet argent peut être détourné au profit de votre opérateur ou alors votre opérateur aura une facture salée.

Des abonnés d'Emtel et d'Orange ont dénoncé ces appels sur Facebook. Des centaines de Mauriciens ont notamment été importunés, jeudi 17 août, et ce matin, vendredi 18 août. C'est un pirate à l'autre bout du fil, qui appelle des numéros au hasard et attend que quelqu'un le rappelle.

