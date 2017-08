Afrique: Malgré des soucis défensifs, Paulo Duarte est optimiste

Dans la perspective des matchs aller et retour face aux Lions de la Teranga et comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018, le sélectionneur national des Etalons, Paulo Duarte, était face à la presse le jeudi 17 août 2017.

23, c'est le chiffre du nombre des joueurs convoqués par le sélectionneur national du Burkina Faso pour préparer la double confrontation des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 avec les Lions du Sénégal le 2 septembre à Dakar et le 5 septembre à Ouagadougou. Dans sa liste on enregistre l'absence de l'attaquant Jonathan Pitroïpa, actuellement sans club, et du milieu de terrain du club turc de Konyaspor, Abdou Razack Traoré blessé. Ce dernier restera indisponible pour environ trois mois.

L'une des grosses inquiétudes exprimées par Paulo Duarte, c'est le secteur défensif. A ce niveau, le sociétaire et défenseur de Malaga en Espagne, Bakary Koné, blessé lors de la CAN 2017, a repris du service aux entraînements pas encore en compétition. Il évoque le cas d'un autre défenseur central, Issoufou Dayo, du club marocain RC Berkane qui, blessé il y a quelques temps, a rassuré le technicien portugais sur son retour en condition. Et Paulo Duarte d'évoquer la situation du défenseur de Toulouse, Steeve Yago qui avait mal aux adducteurs mais confie avoir récupéré et se dit opérationnel. Cela inquiète beaucoup Paulo Duarte sur l'efficacité à venir de sa défense. Il va plus loin en déclarant que la colonne vertébrale de son équipe est, dans la perspective des deux rencontres à venir, déstabilisée.

Pour le sélectionneur national, il y a de quoi avoir des soucis avec une défense pas à 100% de sa forme et un milieu de terrain quelque peu déséquilibré par l'absence de Abdou Razack Traoré, le binôme de Charles Kaboré. Malgré tout, Paulo Duarte ne s'avoue pas vaincu puisque son objectif, dit-il, est d'être du rendez-vous de Russie 2018. Mais pour cela, indique-t-il, « il faut avoir de la motivation, de la volonté en plus des qualités qu'on possède ». Il faut relever que pour leur préparation, les Etalons seront en stage au Portugal du 27 au 31 août avant de rallier Dakar le 31 août pour le match du 2 septembre et mettre le cap par la suite sur Ouagadougou le 3 septembre pour la manche retour prévue le 5 septembre.

La liste des joueurs convoqués

Gardiens : Moussa Germain Sanou (Beauvais/France), Daouda Diakité (AS Vita club/RD Congo), Hervé Kouakou Koffi (Lille/France)

Défenseurs : Dylan Ouédraogo (Monaco/France), Issouf Paro (Niort/France), Patrick Arnaud Malo (Smouha/Egypte), Bakary Koné (Malaga/Espagne), Issoufou Dayo (RC Berkane/Maroc), Mouhamed Ouattara (WAC/Maroc), Yacouba Coulibaly (Le Havre/France), Steeve Yago (Toulouse/France)

Milieux de terrain : Ibrahim Blati Touré (Omonia Nicosie/Chypre), Charles Kaboré (Krasnodar/Russie), Sibiri Alain Traoré (Al Markhiya Sports/Qatar), Stephane Aziz Ki (Omonia Nicosie/Chypre), Cyrille-Barros Bayala (Sheriff Tiraspol/Moldavie)

Attaquants : Anthony Koura (Nancy/France), Prejuce Nakoulma (Nantes/France) , Aristide Bancé (Al Masry/Egypte), Bertrand Isidore Traoré (Lyon/France), Banou Diawara (Smouha/Egypte), Abdoul Gafar Sirima (FC Tambov/Russie), Yaya Banhoro (Santos/Brésil)