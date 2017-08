Cameroun: Le décès d'un bandit provoque la liesse populaire

Non loin de là, c'est une foule de jeunes gens qui pousse un ouf de soulagement, puisque l'un d'entre eux se souvient encore d'une de ses mésaventures. « Un soir, je rentrais à la maison après la fête, quand je suis arrivé ici Terror m'a tout pris et m'a déshabillé avant de me flanquer un coup de pied derrière. Je ne peux pas oublier ce jour et je dis Dieu est grand ».

La circulation était perturbée du fait des arrêts de quelques automobilistes curieux de savoir que la «terreur » du quartier a rendu l'âme dans des conditions non encore élucidées. Et pourtant une tenancière d'un « beignetariat » avoue avoir aperçu le tristement célèbre «Terror» quelques jours avant. « Hier moi j'ai vu Terror il est venu manger dans mon beignetariat il était bien portant, à vue d'oeil j'espère que ce n'était pas à un fantôme que j'avais affaire» souligne cette commerçante.

Comme une trainée de poudre la nouvelle s'est répandue au point d'ameuter le voisinage vers le domicile de ce jeune à la réputation de nuire à la tranquillité des autres en leur causant du tord. « Il semait la panique et la désolation à chacune de ses apparitions et sa mort ne peut que nous faire du bien », jubile une riveraine.

