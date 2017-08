Gambie: Dakar et Banjul pour un renforcement "sans délai" des dispositifs de prévention contre le terrorisme

Un jeune gambien et apprenti de pirogue, a trouvé la mort hier, jeudi 17 août, dans un accident suite… Plus »

D'autres axes prioritaires pourront ressortir aux termes des travaux de deux jours pour "impulser une coopération sécuritaire exemplaire, gagnant-gagnant", et "gage d'un véritable levier pour un développement harmonieux et solidaire", a-t-il fait savoir.

"L'urgence s'impose à nos services compétents de mettre davantage de synergie dans l'échange et le partage d'informations, (... ), des moyens appropriés pour freiner efficacement et définitivement ce fléau ravageur et dévastateur de tout effort de construction et de développement de nos Nations", a t-il dit.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'exprimait lors d'une réunion de travail sur l'état des relations sécuritaires entre la Gambie et le Sénégal.

"La menace grandissante du terrorisme dans la sous-région avec les attentats du 13 au 14 courant à Ouagadougou (Burkina Faso) et au Nigéria constitue une nécessité supplémentaire et impérieuse de renforcer, sans délai, nos dispositifs de prévention mis en place", a soutenu M. Diallo.

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, et son homologue gambien, Mai Ahmed Fatty, ont appelé, mercredi à Dakar, au renforcement "sans délai" des dispositifs de prévention mis en place dans la lutte contre le terrorisme.

