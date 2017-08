Congo-Kinshasa: She Okitundu à l'ONU - «Les élections auront lieu en RDC conformément au calendrier électoral qui sera publié par la CENI»

«A la faveur de l'accord du 31 décembre, un gouvernement d'union nationale dirigée par l'opposition est déjà à pied d'œuvre. Les dissensions internes au sein des certains partis politiques de l'opposition, inhérentes à tout processus politique, n'enlèvent en rien au gouvernement sa légalité issue de l'investiture par le Parlement national. Par ailleurs, la mise en place récente des membres du Conseil national de suivi de l'accord et l'adoption imminente de la loi sur l'organisation et le fonctionnement de cet organe vont permettre au processus déjà enclenché de poursuivre sa marche pour l'organisation des élections», argumente le vice-premier ministre des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie congolaise a estimé que l'accord du 31 décembre est déjà mis en application. Bien avant l'intervention de She Okitundu, la représentante permanente adjointe de la France aux Nations unies a appelé «à la mise en œuvre de cet accord en toute bonne foi et dans son intégralité, car il est le cadre agréé par toutes les parties congolaises pour la transition en vue de la tenue des élections».

«Ma délégation tient à rassurer à votre Conseil que les élections auront bel et bien lieu en RDC conformément au calendrier électoral qui sera publié par la CENI. Il va de soi qu'en conformité avec l'accord du 31 décembre 2016, la CENI, le CNSA et le gouvernement évalueront très bientôt ensemble l'évolution des préparatifs pour apprécier la période exacte de la tenue des trois élections programmées, à savoir la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales», promet Léonard She Okitundu.

