Madagascar: Grande Braderie - Une trentaine de secteurs d'activité

Les sponsors et partenaires de la GBM lors d'un point de presse, hier.

L'événement pour la fin des vacances sera sans conteste, la troisième édition 2017 de la Grande Braderie de Madagascar qui aura lieu au Palais des Sports du 30 août au 3 septembre prochain. Une édition qui sera bien évidemment consacrée à la rentrée scolaire puisque plusieurs stands parmi les 300 prévus proposeront des fournitures scolaires à des prix abordables. Mais il n'y aura pas que les fournitures scolaires.

Tout le monde sera servi avec la trentaine des secteurs d'activité qui seront proposés au Palais des Sports. On peut citer, entre autres, les habillements et accessoires qui représenteront 40% des marchandises proposées. Mais il y aura également d'autres produits d'utilité courante comme l'alimentaire, la cuisine et la gastronomie, le cosmétique, les chaussures et sacs, les accessoires pour voiture, les bijoux, les plastiques, l'énergie solaire, l'électroménager, la télévision par satellite, les téléphones portables, l'informatique...

Bref, tout ce dont le public a besoin sur la même place. Au grand bonheur évidemment des participants qui pourront une fois de plus réaliser un bon chiffre d'affaires. Mais surtout des visiteurs qui auront toujours droit aux 15% de remise. « On a un dispositif pour contrôler si les participants appliquent ou non cette obligation » a déclaré, hier Harilala Ramanantsoa de Madavision.

Rentrée scolaire oblige, la Grande Braderie sera notamment sponsorisée par l'Etudiant, distributeur de cahiers et de fournitures scolaires de grande qualité. Des remises exceptionnelles seront appliquées par l'Etudiant. Bref, la Grande Braderie sera, une fois de plus l'événement incontournable pour les visiteurs qui veulent des produits de qualité au meilleur prix.