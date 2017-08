Cameroun: CAN 2019 - Les experts de la CAF attendus

Pour cette première expérience, c'est le cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC), dont Douala accueille un des bureaux, qui a été choisi. Les experts et spécialistes devraient examiner tous les secteurs à prendre en compte dans le cadre d'une telle compétition (stades, hôtels, hôpitaux, moyens de transport et de communication, aéroports, sécurité, etc.). Ce, en conformité avec le nouveau cahier de charges remis au Cameroun après la décision du Comité exécutif de la Confédération de passer de 16 à 24 équipes.

Annoncée depuis le début du mois d'août en cours, alors qu'initialement prévue en septembre prochain, c'est en fin de week-end que la mission d'inspection de la Confédération africaine de football (CAF) arrive au Cameroun. L'objectif est bien sûr de se faire une première idée de l'état d'avancement des principaux chantiers relatifs à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019. L'équipe travaillera avec le Comité d'organisation local de la CAN (COCAN), mis sur pied récemment par le chef de l'Etat.

