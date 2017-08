Cameroun: CAN 2019 - Vive Ahmad Ahmad !

Ahmad Ahmad, c'est du Monsieur ! Il a terrassé « le Camerounais », il fait maintenant trembler le Cameroun entier avec une petite déclaration de marché faite au détour d'une conférence de presse à la noix : « le Cameroun n'est pas prêt pour la Can 2019. » Une déclaration d'un homme qui apprend tout juste à être président de la Confédération africaine de football, et qui ne sait pas qu'un président de la Caf, ça fait gaffe à ce qu'il dit. Sinon, il déclenche un p'tit cyclone...

Oh! la vache! Mais, c'est ce chorus contre l'enfant terrible de l'île aux caïmans, qui inquiète. Un véritable tir de barrage. Même les médias! Pourtant, c'est dangereux lorsque tous les journalistes disent la même chose! On l'enseigne dans toutes écoles de journalisme du monde. L'unanimisme a toujours été une posture antidémocratique. Bon Dieu! Non, Le mutant ne fera pas chorus ! Et puis, drôle de façon de dire merci à l'homme qui nous offre les stades que nous attendons depuis l'âge de la pierre. Ahmad Ahmad a quand même droit à un procès équitable. Dans une démocratie apaisée puis avancée donc !

Certes, le lion est vraiment blessé tel qu'il le parait, mais l'on aurait pu prendre un simple lancepierre d'enfant pour clouer le bec au colibri qu'est le président de la Caf. On ne tue pas une mouche avec un canon, voyons! Tous les profs de droit le disent lorsqu'ils apprennent la proportionnalité des mesures de police aux étudiants. Et alors! De là à engager toute la presse, tout le peuple, les peuples amis, les médias étrangers. On a entendu la voix fluette de Philippe Doucet de Canal + dans ce chorus...

« Ma réponse a causé un certain tapage médiatique, elle a aussi boosté le gouvernement, fierté nationale oblige », se vante le nouveau patron du football africain. Tu parles ! Et vint le dernier clou dans son cercueil : « le Cameroun sera prêt ! », a martelé le héros du 06 novembre 82. Mais à la fin, ce n'est qu'une petite tempête dans un verre de Cognac puisque l'autre est revenu à de meilleurs sentiments : « j'ai simplement répondu qu'à ce jour, aucun des sites camerounais n'était prêt. Mais, ma réponse était valable au moment où on m'a posé la question. Une mission d'inspection se rendra au Cameroun du 20 au 28 août. »

La mission de toutes les insomnies... Parlons peu. Si la Can 2019 a lieu demain, sommes-nous prêts ? Mille fois non. Faisons le tour des arènes qui vont abriter la compet. Prenons une facette de l'affaire. Tous nos stades ou presque (Roumde Adjia, Réunification, Bafoussam, Ahmadou Ahidjo, Limbé, etc.) sont des « umbrella stadium » ! Quoi, vous n'y comprenez rien? Votre niveau en anglais au moment où le Cameroun est en mode English, est plus bas que terre ! Umbrella stadium signifie stade aux parapluies. Le jour de la finale Cameroun-Madagascar, si vous en n'avez pas un, croisez vos bras au-dessus de la tête pour arrêter les rafales de pluies.

Pour le président de la Caf, cela est visible comme une mouche dans un verre de kossam, le Cameroun est aussi prêt que Madagascar l'était à quatre mois de la Can U-17 de janvier dernier. Alors, ne versons pas le bébé avec l'eau de bain. Donnons du « Monsieur » à Ahmad Ahmad. En tout cas, il est d'office l'homme de l'année 2017 au Cameroun car, une chose est sûre, Can 2019 ou pas, nous aurons nos stades. Viva Ahmad Ahmad !