Madagascar: Développement local - Les maires des grandes villes se mobilisent !

L'Association des Maires des Grandes Villes ou AMGV se réunit pendant deux jours, hier et aujourd'hui, à Antsirabe. Le but étant d'effectuer des échanges de compétences entre les maires mais aussi et surtout d'amorcer le développement national en partant du développement des collectivités territoriales décentralisées de base que sont les communes.

Lors de la cérémonie d'ouverture de cette réunion des maires des communes urbaines, Paul Razanakolona - le premier magistrat de la ville d'Antsirabe qui est également le président de l'AMGV - a fait savoir que « le développement local voire national dépend en grande partie de l'indépendance des communes au niveau administratif et surtout au niveau financier et budgétaire ».

Notons que les maires des communes d'Ambilobe, de Sainte-Marie, de Nosy-Be, de Tuléar, de Fianarantsoa, d'Ihosy et de Taolagnaro ont rehaussé de leur présence cette réunion. Les maires des communes urbaines d'Antananarivo et de Toamasina y ont envoyé leurs représentants. L'on note, par ailleurs, la présence des cinq maires des Seychelles et de Rwanda. Le tout constituant l'Association des Villes et Collectivités de l'Océan Indien.