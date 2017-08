Madagascar: Kickboxing - Briand Andrianirina démissionne

Deux mandats à la tête de la Fédération de kickboxing, après mûres réflexions Briand Andrianirina, président, démissionne.

Il vient de se marier avec Onitiana Realy, la ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme. Il, c'est le président actuel de la Fédération malgache de kickboxing qui nous a annoncé sa démission de ce poste de président. « Deux mandats, une nomination en tant que responsable du développement Afrique du judo, il y a non compatibilité d'emplois et j'ai choisi de démissionner du kickboxing ».

Il est également le 4è vice-président de la Fédération malgache de judo et dans cette optique, il pense aussi à la présidence du judo. Car du côté de Siteny Randrianasoloniaiko qui est déjà chairman de la Fédération internationale de judo, la présidence au sein du Comité olympique ne peut plus se renouveler.

Et il faudra préparer la relève. Briand Andrianirina en a l'ambition et pourquoi pas du comité olympique ? « Nous avons déjà organisé tous les niveaux de compétition de kickboxing. Les trophées affluent aussi. Peut-être qu'il est temps de passer la main ? Ce n'est pas une décision prise à la légère mais toujours pour le bien du sport ». Quant au monde du judo qu'il rejoint en tant que vice-président, il en est le 4è. A en voir cette organisation de ceintures noires à presque 100%.

Président : Siteny Randrianasoloniaiko

Vice président 1er : Tsilavo Ranarison

2e vice président : Berthin Ramandimbisolo

3e vice président : Hery Manoelina

4e vice prsident : Briand Andrianirina

SG : Bruno Eric Said

Trésorière : Vololoniaina Domoina

Directeur exécutif : Ashik Houssein Mamodaly

DTN : Jean Jacques Rakotomalala

Directeur de l'éducation : Mamy Dongoza Rasolondraibe

Directeur Handisport : Antsa Ranjatoson

Doyens : Me Andriamasy et Me Victor