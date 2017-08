Madagascar: «Tana in rock» - Les plus grandes rockstars locales sur la même scène

La deuxième édition du «Tana in rock» se tiendra au Dome de la RTA à Ankorondrano le 1er septembre prochain, et à Antsahamanitra le dimanche 3 septembre. Les plus grandes rockstars locales seront au rendez-vous pour faire vivre un spectacle purement rock au public.

Prenez les leaders vocaux des groupes de rock les plus connus de ces trois dernières décennies, ajoutez les musiciens les plus cotés de la scène rock locale, mélangez le tout dans une soirée cabaret prestige ou dans un Antsahamanitra qui connait bien les riffs de ces groupes et laissez faire la magie. La formule a marché une fois, aucune raison de douter qu'elle échoue pour cette deuxième édition. Best Pro, qui a fait de la musique rock sa spécialité parmi les organisateurs événementiels de la place propose pour le 1er septembre au Dôme de la RTA à Ankorondrano et le 3 septembre au théâtre de verdure Antsahamanitra deux spectacles avec les plus connus du rock: Nini, Ken, Jacquot, Abasse, Batata, Niry, Lija, Rheg et Iary qui partageront la scène pour ce «Tana in rock» qui s'annonce déjà très festif. Pour les accompagner, des musiciens de talent qui font les beaux jours de cette scène métal : Deba, Poun, Eric, Zôzô et Rojo. Tous des stars dans leurs domaines respectifs.

Revy sy Vola ary Rock'n'roll. Dans les années 90, le rock avait déjà le vent en poupe et des collectifs d'artistes se mettaient à chanter en medley. Les grands festivals comme « Big Rock » qui récompensaient les rockers locaux étaient des événements incontournables qui rendaient sa lettre de noblesse au rock local. C'est à cette époque qu'est né le titre « Revy sy vola ary rock'n'roll » écrit par Randy Donny, composé par Pov avec une maquette signée Vain. « Les organisateurs sont venus me voir pour demander mon aval pour revisiter cette chanson. J'ai plutôt été enchanté » dit-il. D'ailleurs, sur cette reprise, seuls Doudh (du groupe LA Doudh) et Pov (du groupe Vain) n'y figurent pas, les autres sont encore tous là. Et la reprise est un vrai joyau. En tout cas, les mordus de rock s'impatientent. Il ne reste plus que quelques jours avant le grand rendez-vous, le décompte est lancé!