Madagascar: Coopération régionale - Vers une adhésion de Madagascar à la TDB

Les opérateurs économiques ont toujours souhaité la présence d'une banque de développement à Madagascar.

Madagascar adhérera à la Banque de Commerce et de Développement (Trade and Development Bank, TDB). C'est presque une certitude après le passage au pays de Mabouba, Directeur Deal Structuring and Financial Modeling de la TDB. Sa mission consistait en effet à convaincre les hauts responsables nationaux d'accepter cette adhésion de Madagascar. Il a notamment rencontré la ministre des Finances et du Budget.

Opportunités offertes. Hier, c'était au tour du ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé, Chabani Nourdine de le recevoir. Une audience qui a permis aux deux personnalités de parler des opportunités offertes par la TDB qui est en fait la banque du COMESA. Une vingtaine de pays africains, membres du COMESA sont déjà clients de la TDB. Parmi lesquels figurent les pays qui ont connu une forte croissance comme Maurice, le Rwanda, le Kenya, le Zimbabwe et le Rwanda. A Maurice notamment, la présence de la TDB qui y a d'ailleurs son bureau régional, est considérée comme une manifestation de la confiance des milieux d'affaires internationaux et régionaux et la capacité de ce pays à agir comme un centre crédible pour les activités du marché des capitaux. En tout cas, le mandat de la TDB est de financer et de promouvoir le commerce, le développement socio-économique et l'intégration économique régionale dans tous les États africains, notamment les membres du COMESA.

Novateurs. En somme, une éventuelle adhésion de Madagascar à la TDB sera une belle opportunité de développement. « Madagascar dispose d'immenses potentialités que la TDB peut financer à travers des projets » a notamment déclaré Mabouba Diagne. Il a notamment cité des secteurs porteurs à financer comme l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie, le textile, le tourisme. « Avec un financement de la TDB, on peut développer ces secteurs, 10 fois, voire 100 fois plus » selon toujours Mabouba Diagne. Pour devenir membre de la TDB, un pays doit réaliser un dépôt de 2 millions de dollars, par tranche de 330.000 dollars sur une période six ans. Un investissement qui a la chance d'être rentable quand on sait que la mission et les objectifs de la TDB sont de fournir du capital de développement et des services dans la région, par le biais d'instruments de financement novateurs et ciblés par les clients. La Banque de Commerce et de Développement offre également aux investisseurs la possibilité de s'intéresser aux économies à croissance rapide grâce à des investissements étrangers directs rentables avec un bilan solide et de fortes perspectives de croissance. En somme, la TDB vise à devenir une institution de financement du développement régionale privilégiée en Afrique orientale et australe.