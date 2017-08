Madagascar: Jhonny Rovanantenaina, l'ascension d'un surdoué

A 12 ans, Jhonny a déjà à son palmarès trois titres de champion de Madagascar U10 en 2015, U12 en 2016 et 2017.

Un surdoué. Jhonny Rovanantenaina est la relève par excellence de la petite balle jaune malgache. Il est le meilleur joueur du pays dans sa tranche d'âge, celle de l'année 2005. Le petit joueur du Country Club Ilafy avec ses 1,38 m et 40 kg est ce qu'on appelle communément un enfant surdoué. A 12 ans, il fut sacré champion d'Afrique de tennis par équipe au mois de mai sur les courts de l'ASUT à Ambohitsaina. Très jeune, il a accroché une étoile à son palmarès et fait partie des plus jeunes sociétaires de l'équipe nationale. Une qualification assurée pour les Championnats d'Afrique par équipe à Casablanca, Maroc du 09 au 17 septembre.

Le trio qualifié pour les Championnats d'Afrique par équipe au Maroc.

Pourtant, le tennis n'est pas une discipline familiale. Ayant vécu à la campagne, il a rejoint son père dans la Capitale en 2014, celui-ci travaillant déjà au Country Club à Ilafy. A neuf ans, Jhonny a commencé à s'initier au tennis en assistant aux séances d'entraînement des joueurs du Country Club. « Au début, il a regardé les joueurs s'entraîner, puis j'ai décidé de lui donner une raquette. Mais à ma grande surprise, il a appris vite et est même arrivé à dépasser les plus chevronnés. Il suffisait de lui expliquer une seule fois et il assimilait », a indiqué Josoa Rakotonindriana, son coach.

Et sans attendre, cette même année en 2014, il a été sacré champion d'Analamanga. Depuis, il n'a cessé de gravir les échelons en dominant les compétitions sur place. En 2015, en U10, il a été champion de Madagascar en battant en finale Andy Robinson en 5/3, 3/5 et 10/5. En 2016, il a été sacré en U12. Cette année, sur les courts de l'ACSA, il s'est imposé devant Mahefa Rakotomalala en finale et s'est offert un titre national. « Ses coups droits court croisé monstrueux et ses attaques sont ses atouts » affirme son père, Jean Claude Rakotoarisoa. Comme le jeune garçon est numéro Un dans sa catégorie, il pourrait être surclassé en U14, U16 et même en 4e série en 2018.

Pourtant, dans le monde du tennis, participer aux compétitions internationales est plus que primordial. « Il a du potentiel, techniquement, il n'y a rien à dire mais qu'en est-il de ses perspectives d'évolution ? L'objectif est de faire en sorte qu'il devienne n° 1 national », confie Josoa. Actuellement, il est en classe de 3e au Petit Leader Ambohitrarahaba, il va passer son BEPC en 2018. Quand on lui demande qui est le joueur qu'il admire, il répond sans hésiter : Rafael Nadal.