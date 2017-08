Madagascar: Francis Turbo - Cabaret Dorent's pour un amusement total

Francis Turbo sera la vedette du vendredi joli le 25 août lors d'un cabaret unique qu'il donnera au CFM Anosy à partir de 21h. Le public est prévenu, la soirée s'annonce festive.

Il est animateur, chauffeur d'ambiance, comédien, il chante par moment, mais c'est surtout un humoriste hors pair qui a ce génie de faire rire n'importe qui, n' importe où. Partout à Madagascar, il plait et ses sketchs font rire le public, c'est Francis Turbo, qui, depuis qu'il n'arbore plus son short mille bandes, continue de raconter des histoires d'ici et de là-bas, de tous les jours et d'ordinaire pour arracher un fou rire aux spectateurs. Avec des spectacles à guichets fermés tout au long de l'année, sur la scène du CCEsca et à Antsahamanitra pour Tana, le voilà dans un cadre plus intimiste au CFM a Anosy pour un cabaret Dorent's qui sent déjà les belles blagues à des kilomètres. La soirée aura lieu le vendredi 25 août prochain à partir de 21h et se divisera en trois parties. Francis Turbo y interprètera des sketchs d'avant et de maintenant, car de ses histoires, on ne s'en lasse jamais.

Tabou. Ce cabaret Dorent's, c'est probablement la dernière apparition de l'artiste pour Tana, en tout cas pour cette année 2017. Car l'artiste, qui est souvent en tournée dans tout le pays, donne des représentations un peu partout. Et c'est bien là tout son génie, car dans la Capitale comme dans les provinces, au nord comme au sud, il arrive à faire rire le public. Souvent avec des histoires inspirées du quotidien de la population, car il observe la société pour en écrire des sketchs. Et puis, il y a bien sur toute la particularité de chaque région, des peuples de l'île qui ont chacun leur culture et leur tradition. Et bien évidemment, tout ce qui tourne autour du tabou et de la sexualité que l'on tait mais qu'il sait traiter de manière humoristique. En tout cas, on est prévenu. Ceux qui l'affectionnent et qui veulent se défouler pour ce vendredi 25 août bien joli peuvent déjà acheter les tickets au Nect'art Ankaditapaka ou mieux, réserver au 034 98 00 259. Faites vite !