Madagascar: Cocardes, vitres fumées - L'Etat décidé à stopper les abus

Pour mettre fin à ce désordre et rétablir l'Etat de droit, le ministère de la Sécurité Publique envisage d'observer une semaine de campagne de sensibilisation et de conscientisation.

Le conseil des ministres d'hier a été marqué par la communication verbale relative à une opération pour rétablir les règles sur l'usage de certains privilèges en matière de circulation routière, et ce, au titre du ministère de la Sécurité Publique.. Selon cette communication verbale, la voie publique constitue l'un des principaux secteurs d'activité des acteurs de la sécurité publique. Pourtant, ce secteur est de nos jours devenu le théâtre d'ostentation et d'abus de marques du privilège de priorité et d'autorité, provoquant des confusions quant à l'application des lois et règlements. Tel est le cas des véhicules soi-disant d'autorité faisant usage de marques extérieures particulières comme les gyrophares, les cocardes et les vitres teintées ou fumées, c'est selon, annonçant la présence de hautes personnalités à bord. Au vu de ces déclarations, l'Etat est décidé à stopper les abus.

Hautes personnalités. Toujours d'après la communication verbale, « Cette situation commence à être ressenti par la population qui dénonce un usage abusif des prérogatives de la puissance publique, allant jusqu'à persiffler l'autorité de l'Etat ». Pas plus tard qu'hier après-midi, vers 15h, on a vu la nouvelle ministre des Finances et du Budget, Vonintsalama Andriambololona, arrivée à Antaninarenina précédée d'une voiture ouvreuse avec gyrophare. L'autre jour, on a vu un ministre précédé d'une 4X4 double cabine appartenant aux forces de l'ordre. Sans parler des voitures de «hautes personnalités » qui roulent à contre sens perturbant ainsi la circulation routière. Et ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Mais que disent les textes ? « L'usage de véhicule à vitres fumées est strictement prohibé sur tout le territoire national. Sauf pour les véhicules de représentation des chefs d'Institution, des parlementaires, des membres du gouvernement, des corps diplomatiques et consulaires, des officiers généraux en activité ainsi que les chefs de Région. Les vitres teintées d'origine constructeur de couleur sombre sont également autorisées, conformément à l'arrêté n°11825/2007 du 16 juillet 2007 ».