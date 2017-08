Burkina Faso: «Des pays riches en matières premières n'ont pas observé des règles budgétaires assez prudentes»

interview

Evelyne TSAGUE a été la cheville ouvrière de l'organisation de la 7e session de l'université d'été du Centre d'excellence pour la gouvernance des industries extractives en Afrique francophone (CEGIEAF), tenue du 31 juillet au 11 août 2017 à Yaoundé. Elle travaille depuis 2009 pour Naturel ressource governance institute (NRGI) et est présentement la directrice-Afrique NRGI en charge des programmes de l'organisation en Afrique francophone. Dans l'entretien, elle revient sur l'indice de gouvernance des ressources minières et pétrolières que son institut produit, de même que la gestion des ressources naturelles par les pays.

Sidwaya (S.) : Qu'est-ce que Naturel ressource governance institute ?

Evelyne Tsagué (E.T.) : Naturel ressource governance institute (NRGI) est une ONG internationale qui fait la promotion de la bonne gestion des ressources naturelles, c'est-à-dire les mines, le pétrole, le gaz. Elle œuvre pour que ces ressources profitent aux pays producteurs et aux citoyens.

S. : Dans un rapport récent de NRGI sur l'indice de gouvernance des ressources minières, le Burkina Faso a été classé 20e sur 81 pays. Quels ont été les critères de notation ?

E.T. : NRGI a produit effectivement un document cette année, l'indice de gouvernance des ressources naturelles qui évalue la manière dont les pays riches en ressources minières, pétrolières et gazières gèrent leurs ressources. L'indice évalue les mesures de transparence et de contrôle. C'est le seul indice international dédié à la question. C'est un outil qui permet aux décideurs d'évaluer la manière dont fonctionne le secteur afin d'identifier les points à améliorer pour que les ressources profitent à la population. L'indice est également un outil de décision à l'attention des décideurs, des parlementaires qui disposent à travers cet outil, des informations de qualité leur permettant de prendre des décisions sur les politiques publiques, les réformes à entreprendre. L'indice est également un outil de dialogue à l'attention des acteurs de la société civile, des universitaires, des chercheurs qui peuvent s'en servir pour entrer en conversation avec les décideurs, les gestionnaires des ressources naturelles afin de mieux comprendre les enjeux et les défis liés à la gestion du secteur extractif. La réalisation de la valeur, la gestion des revenus et les conditions générales de gouvernance dans les pays, sont donc les principales composantes qu'évalue NRGI.

S. : Dans ce rapport, le Burkina Faso a reçu la mention « insatisfaisant », même s'il s'est classé au 2e rang des pays miniers africains derrière le Botswana. Qu'est-ce qu'il doit améliorer pour avoir prochainement une bonne appréciation ?

E.T. : Même avec un score insatisfaisant, le Burkina Faso a fait des progrès remarquables, notamment dans la composante Réalisation des valeurs. Il a fourni aussi des efforts au niveau du processus d'attribution des titres miniers, même si le rapport produit par les parlementaires (NDLR : Les enquêtes parlementaires de 2016 au Burkina) a montré qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Le Burkina Faso a revisité en 2015 son code minier et l'on y retrouve des dispositions intéressantes, notamment la divulgation des titres et conventions minières. L'on y retrouve aussi les mécanismes qui visent à lutter contre les conflits d'intérêt.

Ce sont, entre autres, de bonnes pratiques contenues dans le code minier du Burkina Faso. En termes de perspectives d'amélioration, sur la composante « Réalisation de la valeur » bien que le Burkina Faso soit favorable à la publication des contrats et rendre publics déjà les titres et convention dans le journal officiel, il est encouragé à rendre davantage accessibles les contrats aux populations.

Par exemple, en mettant les contrats en ligne, cela peut faciliter l'accessibilité aux informations contenues dans les conventions ainsi que leur utilisation par les citoyens n'ayant pas la possibilité de venir jusqu'à la capitale pour obtenir des copies du journal officiel. Sur la Composante « Gestion des revenus », le code minier du Burkina Faso contient des dispositions assez innovatrices sur le partage des revenus entre le niveau central et le niveau local.

Des fonds ont été créés et on encourage le Burkina Faso à rendre effectif leur fonctionnement afin que les populations à la base sentent les retombées de l'exploitation des ressources naturelles. Il y a donc un besoin de poursuivre les actions déjà entreprises pour partager les richesses entre tous les citoyens et davantage avec les communautés directement impactées par les projets miniers. Pour cela, il faut rendre effectives toutes les dispositions favorables aux communautés locales.

En appliquant ces mesures, le Burkina Faso va certainement améliorer son score. Le pays est sur la bonne voie avec les enquêtes parlementaires que l'Assemblée nationale a effectuée en 2016. Le parlement, l'on sait, joue un rôle important qui vise à dissuader les pratiques de corruption et de fraude dans le secteur extractif. En ce sens, le Burkina Faso représente un très bon exemple qui devrait inspirer de nombreux pays africains où les parlements ne jouent pas suffisamment leur rôle.

S. : Que répondez-vous à certains pays qui contestent parfois leur indice de gouvernance ?

E.T. : L'indice est d'abord un outil de diagnostic qui décline les points à améliorer. Au-delà du score, nous encourageons les pays à utiliser l'indice pour identifier les domaines où ils ont des progrès à effectuer. L'indice évalue les pratiques de transparence qui ne sont pas très courantes dans nos pays. Des informations sont parfois disponibles au sein des administrations publiques mais pas forcément à travers des canaux qui facilitent leur accès.

Or, sur la question de transparence, l'indice évalue la disponibilité de l'information et son accessibilité. Il ne suffit pas qu'une information existe dans un bureau, il faudrait qu'elle soit rendue disponible à travers des canaux qui facilitent leur accès et leur utilisation aussi bien par des chercheurs, des universitaires, des investisseurs que par l'ensemble de la communauté nationale et internationale. Ceux qui critiquent l'indice n'ont pas une bonne connaissance de la méthodologie utilisée, mais aussi des éléments que nous évaluons.

L'indice n'évalue pas la qualité des politiques publiques, ni des lois. Il évalue leur existence et leur effectivité. Sur la question de l'effectivité, l'indice a révélé qu'il y a un écart important entre l'existence de la loi et son application. Cet écart est d'environ 9 points au niveau global, mais dans les pays d'Afrique au Sud du Sahara, il est de plus de 20 points. Ce qui est assez important. L'indice évalue donc la manière dont les pays appliquent leurs propres lois.

Malheureusement nous avons noté que l'effectivité des lois pose énormément de problèmes dans les pays. Nous encourageons ceux qui ont des difficultés à comprendre sur quoi porte l'indice, ce qu'il évalue, à aller sur le site de l'indice www.ressourcegovernance.org pour avoir des informations sur la méthodologie utilisée. Les questions utilisées pour l'évaluation sont disponibles sur le site ainsi que les réponses obtenues. En ce sens, l'indice constitue une base de données pour les chercheurs, les décideurs ayant envie de connaître le type de mécanisme utilisé pour évaluer les performances des Etats.

S. : L'Afrique est riche en ressources naturelles mais les Etats peinent à assurer son développement durable. La transformation des matières premières peut-elle être une solution pour les Etats ?

E.T. : La vision minière des mines africaines met un accent sur la transformation au niveau local des matières premières afin d'accroître la valeur ajoutée de l'exploitation de ses ressources. C'est un idéal pour nos pays. Mais il existe beaucoup de contraintes à la réalisation de cet objectif. Il est souhaitable que les pays y travaillent pour lever les obstacles afin qu'ils puissent aller au-delà de la simple collecte des taxes et impôts pour accroître la valeur ajoutée de l'exploitation des ressources naturelles. Certains pays devront lever des contraintes énergétiques, les obstacles liés au développement des infrastructures. A cela, il faut ajouter des contraintes humaines.

S. : Comment jugez-vous la gouvernance des industries extractives en Afrique francophone ?

E.T. : Des progrès importants ont été réalisés. Nous voyons que les Etats sont conscients de ce qu'ils n'arrivent pas encore à tirer le maximum de l'exploitation des ressources naturelles. Alors que dans certains pays qui sont très riches en matières premières, paradoxalement, la pauvreté s'accroit de jour en jour. Les Etats sont conscients de cette situation et se sont engagés à revoir les cadres juridiques et institutionnels mis en place pour gérer le secteur. Nous voyons à travers la révision des codes miniers et les codes sur les hydrocarbures, ce désir de mettre en place un cadre légal qui aide les Etats à tirer le maximum de l'exploitation des ressources naturelles.

Nous observons aussi au niveau des règles de gestion, des revenus des efforts, pour s'assurer que la richesse est partagée entre tous les citoyens. Il y a bien des dispositions légales qui prévoient le partage de revenu entre le niveau national et central. Cependant, la plupart des pays n'ont pas toujours observé des règles de gestion budgétaire assez prudentes, des règles qui leur permettent de gérer les questions de volatilité des prix, d'anticiper sur les chocs observés aujourd'hui avec la chute des coûts des matières premières. Ces pays en souffrent. Cette difficulté observée en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest montre à suffisance que la gestion n'a pas été prudente pendant les périodes d'embellies.

S. : Au regard de la situation de certains pays, l'abondance des matières premières en Afrique, selon vous, n'est-elle pas une malédiction ?

E.T. : Je ne pense pas que les ressources naturelles soient une malédiction. C'est plutôt leur mauvaise gestion qui crée des effets très négatifs. Ce n'est pas la ressource qui est une malédiction, mais c'est la façon dont elle est gérée par les Etats qui entraîne des conflits, des souffrances et des perturbations sociales profondes. Les pays doivent revoir la manière de gérer leurs ressources et l'indice de gouvernance des ressources naturelles pourrait servir d'outil de diagnostic sur des points qui nécessitent une certaine amélioration.

S. : La 7e session de l'université d'été du Centre d'excellence pour la gouvernance des industries extractives en Afrique francophone (CEGIEAF) vient de s'achever. Pourquoi avoir créé un tel cadre de rencontre et de formation ?

E.T. : Le CEGIEAF a été mis en place pour répondre au besoin de renforcement des capacités de ceux que nous appelons les organes de surveillance, à savoir les acteurs de la société civile, les journalistes, les parlementaires. Nous sommes partie d'un constat pour mettre en place ce programme. Par le passé et encore aujourd'hui, les ressources naturelles sont des questions taboues et réservées à une certaine catégorie de citoyens. Une grande partie de la population a pendant longtemps été exclue de la gestion de ces ressources.

De nos jours, grâce à des initiatives de transparence et de bonne gouvernance, notamment l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), des progrès significatifs sont observés dans la plupart des pays. Il est important donc de réduire le déficit en termes de capacité et d'acteurs impliqués dans la gestion du secteur. Il faut réduire ce déficit pour permettre à de nouveaux acteurs d'entrer en scène. Il ne s'agit pas uniquement pour eux de critiquer ou de dénoncer mais d'apporter leur contribution à cette plateforme de transparence qui se met en place dans les différents pays.

Le programme a pour objectif d'équiper et d'outiller les organes de surveillance à une meilleure connaissance des enjeux et des défis liés à l'exploitation des ressources naturelles. La question n'est pas aussi simple. Comment partir du pétrole, des mines, du gaz pour atteindre un développement durable de nos pays ? Il y a tout un chemin à parcourir. Il faut connaître les défis, les piliers sur lesquels il faut agir pour que les ressources naturelles contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations.

S. : Avez-vous un retour de l'impact de cette formation dans les pays d'où proviennent les participants à ces universités d'été depuis la première édition ?

E.T. : Bien sûr ! Nous avons des retours d'informations assez satisfaisants et encourageants. Des acteurs de la société civile qui ont suivi par le passé cette formation sont très actifs dans leur pays, notamment dans le cadre des réformes légales en cours. Nous pensons notamment au Burkina Faso, à la République démocratique du Congo (RDC), à la Guinée Conakry où ces acteurs ont joué un rôle important dans la mise en œuvre des initiatives de transparence. Ce sont des acteurs qui font aussi un travail remarquable dans le suivi des obligations légales et contractuelles. Comme je l'ai indiqué tantôt, l'indice a révélé un écart entre l'existence de la loi et sa pratique.

Les acteurs sont là pour surveiller la manière dont les différentes parties prenantes mettent en œuvre les différentes obligations légales et contractuelles dans les industries extractives. Ils font un travail remarquable dans le suivi des impacts sociaux et environnementaux crées par les projets miniers. Nous avons de bons résultats de participants dans leur pays respectif. C'est ce qui, d'ailleurs, nous encourage à continuer. Si nous sommes à la 7e édition, cela veut dire que le programme continue d'être pertinent et encourageant pour un grand nombre d'acteurs.

S. : Quel bilan tirez-vous de l'université d'été 2017 ?

E.T. : L'université d'été 2017 a été un grand succès. Nous avons eu 35 participants très engagés, dynamiques, mobilisés et assez ouverts au partage d'expérience et aux enseignements qui leur ont été dispensés. Nous avons vu des participants arriver avec des connaissances pas très certaines et qui repartent avec des connaissances assises. Nous pensons de ce point de vue que l'université d'été a été un succès. Les participants sont restés assidus pendant deux semaines, sont restés engagés dans les discussions. Nous les encourageons à continuer l'apprentissage, à s'exercer en menant des actions au quotidien dans leur pays. C'est à travers cela qu'ils peuvent asseoir les connaissances acquises à Yaoundé. Nous les encourageons aussi à créer des synergies avec d'autres acteurs ayant des rôles différents, notamment les parlementaires. Il faut travailler en réseau avec des acteurs au niveau local et régional pour continuer à partager les pratiques observées dans l'un ou dans l'autre pays.

Entretien réalisé à Yaoundé par Sié Simplice HIEN