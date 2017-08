Afrique de l'Est: Madagascar - Indonésie - L'abaissement des taxes douanières envisagé

SEM Heru Wicaksono nouveau chargé d'affaires en pied de l'Indonnésie et son épouse.

L'Indonésie a célébré hier le soixante-douzième anniversaire de son indépendance. Le personnel de l'Ambassade d'Indonésie et les anciens stagiaires de ce pays ont fêté avec faste cet heureux évènement.

« Les relations économiques et commerciales entre l'Indonésie et Madagascar s'intensifient de jour en jour ; mais les divers taxes qui sont très élevés empêchent les deux pays d'en tirer avantage et profit », a déclaré le nouveau chargé d'affaires en pied d'Indonésie à Madagascar SEM Heru Wicaksono lors de la célébration de ce soixante-douzième anniversaire d'indépendance.

Pour renforcer les liens économiques entre les deux nations, l'Indonésie voudrait augmenter l'importation de girofle malagasy et envisagerait d'accroître le commerce de la viande de zébu. Pour concrétiser cet élan, la discussion entre les deux parties est nécessaire. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont au beau fixe mais il faut les exploiter. La situation géographique des deux pays contribuerait à la réduction des prix des produits.

Tous les facteurs pour développer les relations économiques et commerciales existent donc bel et bien, mais il faut que les dirigeants aient une volonté réelle de faire en sorte que les populations des deux pays aient un niveau de vie équivalent. Rappelons que le gouvernement indonésien a déjà offert plusieurs stages et bourses pour les étudiants et fonctionnaires malgaches et ils jouent un rôle important dans le développement économique de notre pays.