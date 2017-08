Cote d'Ivoire: Gestion du portefeuille des entreprises publiques - Le secrétaire d'Etat Moussa Sanogo exhorte la Dgpe à poursuivre un travail de qualité

« J'avais hâte de vous rencontrer, de voir les conditions de travail de mes collaborateurs et vous faire part de toutes mes félicitations et vous encourager pour la qualité du travail qui me parvient. Je voudrais vous encourager à continuer dans ce sens. La question du portefeuille de l'Etat est importante. Nous avons connu des moments un peu difficiles, l'objectif aujourd'hui, malgré la conjoncture moins favorable, est de parvenir à un capitalisme d'Etat, comme c'est le cas dans certains pays. Les sociétés d'Etat sont devenues tellement fortes qu'elles aident à mieux orienter la politique économique (... ) De mon point de vue, nous Ivoiriens, avons la capacité et les moyens de faire comme ces pays où on a un capitalisme d'Etat fort », a dit Moussa Sanogo à l'ensemble du personnel de la DGPE.

Moussa Sanogo a été accueilli à la Direction générale du Portefeuille de l'Etat, au Plateau, par le Dg Bamba Seydou et l'ensemble de ses collaborateurs, dans une ambiance fraternelle, au cours de laquelle des doléances ont été formulées. Il s'agit entre autres du renforcement des capacités et du profil de carrière du personnel de la DGPE.

