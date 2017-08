Burkina Faso: Secteur agricole - Du matériel de plus de 26 milliards de FCFA accordés aux jeunes

La Direction générale du foncier, de la formation et de l'organisation du monde rural (DGFOMR), a remis le mercredi 16 août 2017 à Ouagadougou, du matériel agricole d'un montant de plus de 26 milliards de F CFA, aux jeunes formés dans les Centres de promotion rurale(CPR).

En vue de dynamiser le secteur agricole et de réduire le taux de chômage des jeunes, la Direction générale du foncier, de la formation et de l'organisation du monde rural (DGFOMR) a mis en place, des Centres de promotion rurale (CPR) pour former les jeunes à l'autoemploi. A cet effet, du matériel agricole d'un montant de plus de 26 milliards de F CFA, leur a été remis, le mercredi 16 août 2017 à Ouagadougou. A l'occasion, chaque bénéficiaire a reçu un ensemble de kits, composés entre autres, de charrettes tombereaux, de brouettes, de machines à coudre nécessaires à l'exercice du métier choisi, d'un montant compris entre 600 mille et 700 mille F CFA.

Créés en 1956, les CPR sont au nombre de huit, répartis dans huit régions du Burkina Faso et ont pour vocation non seulement de former les jeunes en milieu rural dans le domaine de la production végétale, animale, artisanale mais également de les appuyer à leur installation. Ainsi, tous les deux ans, ces centres forment environ 250 jeunes productrices et producteurs agricoles, qui visent à relever les défis dudit secteur, notamment la modernisation agricole, la réduction du sous-emploi en milieu rural, pour une main-d'œuvre qualifiée.

Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, a rassuré les bénéficiaires qu'un suivi-accompagnement sera fait dans le but de promouvoir l'exploitation familiale et l'entreprenariat agricole. « Je voudrais vous rassurer de notre engagement à vous accompagner dans votre rôle de renforcement des capacités des producteurs », a-t-il fait savoir. Il a pris l'engagement de faire des CPR, des pôles d'excellence de formation et de promotion de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes, à travers la construction de cinq nouveaux CPR dans les régions qui n'en disposent pas. M. Ouédraogo entend réhabiliter également les infrastructures, accroître les effectifs dans les CPR, renforcer les capacités des formateurs et mettre en place, de nouvelles approches pour offrir des formations répondant aux besoins réels du marché.

Une main-d'œuvre qualifiée pour booster le secteur agricole

Le directeur général de la DGFOMR, André Anatole Yaméogo, a signifié que ce projet vise à contribuer à la promotion de l'économie rurale par le renforcement du capital humain. Il a expliqué que tous les CPR forment les jeunes capables de créer leurs propres entreprises et de les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. « Il faut accompagner ceux qui ont la volonté de travailler la terre », a déclaré M. Yaméogo. Il a clarifié que pour le moment, la formation est gratuite et les jeunes intéressés qui viennent s'inscrire pour la formation sont logés, nourris et accompagnés dans tous les travaux pratiques.

Le représentant des bénéficiaires, Bruno Saboué, a exprimé toute sa gratitude au gouvernement et à la DGFOMR, pour l'intérêt accordé aux jeunes ruraux. Les bénéficiaires ont promis s'investir « corps et âme » dans leur domaine respectif, en vue d'inciter les autres à leur emboîter le pas. « Nous prenons l'engagement de nous investir sans reste, ni réserve, dans les activités pour lesquelles le gouvernement nous accompagne si généreusement », a-t-il conclu.