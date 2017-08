Burkina Faso: Hadj 2017 - 324 pèlerins pour le premier vol à Bobo-Dioulasso

Dans la perspective des matchs aller et retour face aux Lions de la Teranga et comptant pour les éliminatoires de… Plus »

Il a demandé aux pèlerins, de prier pour la paix et la prospérité au Burkina Faso. « Nous sommes heureux d'aller en Terre sainte de l'Islam. Que Dieu nous accompagne dans la santé et nous ramène aussi dans la santé », s'est réjoui Abdoul Sako, un pèlerin. Et d'invoquer le Tout-puissant afin que la paix et la solidarité entre les Burkinabè règnent au pays des « Hommes intègres ».

C'est aux environs de 12 heures 30 minutes, le mardi 15 août que les 324 premiers pèlerins de Bobo-Dioulasso ont pris le vol pour La Mecque, en Arabie Saoudite. Là-bas, ils vont honorer le 5e pilier de l'Islam. Au total, cinq vols sont prévus dans la deuxième ville du Burkina Faso et vont s'étendre du 15 au 22 août 2017 (15, 16, 18, 20 et 22 août).

