Congo-Kinshasa: Toute la vérité sur les violations des Droits de l'Homme

Les violences et violations des droits de l'Homme en République démocratique du Congo ont pris des proportions dramatiques au point de ternir l'image du pays.

Les provinces du Kasaï ont été le théâtre, depuis août 2016, d'un drame sécuritaire qui a fait plus de 3 000 morts et des dégâts matériels importants. Et l'assassinat, mars 2017, de deux experts des Nations unies n'a fait que révéler l'horreur des violences dans l'espace Kasaï. Ce double assassinat des experts onusiens a placé la RDC dans le viseur de la communauté internationale.

Les Nations unies et les pays d'origine de deux experts appellent à une enquête crédible et indépendante pour que la lumière soit faite sur ce double assassinat. La République démocratique du Congo qui a initié une enquête, par le truchement de l'auditorat militaire des forces armées de la RDC, n'a pas réuni suffisamment de preuves qui aideraient à élucider ce drame.

Dès lors, la communauté internationale, avec à sa tête l'ONU et les deux pays d'origine de ces experts, fait pression sur Kinshasa. Pour eux, les investigations menées par la RDC jusque-là sont non seulement insignifiantes mais aussi incomplètes. Voilà qui a poussé la diplomate des USA aux Nations unies à réaffirmer l'exigence d'une enquête véritablement complète et indépendante sur la disparition de Michael Sharp et de Zaïda Catalan.

Face au besoin de justice sur ce double assassinat et au devoir de vérité sur toutes les tueries qui ont été perpétrées dans les provinces du Kasaï, Kinshasa n'a pas d'autre choix que de coopérer pleinement comme le ministre de la Justice et sa collègue des Droits humains se sont engagés à Genève devant le Haut-commissaire aux droits de l'Homme en vue d'une enquête conjointe.

Vu la gravité des faits, le gouvernement doit chercher à soigner son image aux yeux de la communauté internationale en facilitant l'éclatement de la manifestation de la vérité. La sécurité des biens et des Congolais et de tous les étrangers qui vivent en RDC est de la responsabilité des institutions publiques compétentes. Dès lors, en cas de drame, comme le double meurtre des experts onusiens, les dirigeants congolais ne doivent pas se dérober. La justice doit être dite sur l'assassinat de deux experts onusiens mais aussi sur toutes les tueries dans le Kasaï. L'image de la RDC en dépend.