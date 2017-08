Cameroun: Mort tragique de Mgr Bala (Assomption) - Le Pape François invite les catholiques à ne pas se laisser submerger par les émotions

Tel était par le biais du cardinal Filoni, le 15 Aout 2017, le message du souverain pontife à l'endroit des fidèles de l'Eglise catholique romaine au Cameroun, relativement à la disparition de l'évêque de Bafia.

Les catholiques du Cameroun ont célébré, mardi, l'Assomption. Autrement dit, la montée de la Vierge Marie au ciel. À l'occasion, les fidèles ont prié pour la paix dans le pays. Cette fête religieuse intervient au lendemain de la disparition de l'évêque de Bafia, le 02 juin, et son inhumation deux mois plus tard. Une fois de plus, l'Église catholique romaine s'est retrouvée sous le feu des projecteurs.

Il faut dire que la récente actualité de cette confession religieuse a été marquée du sceau du tragique. D'abord, il y a eu les révélations de la chaîne de télévision «France 2» sur les pratiques de pédophilie et d'homosexualité ayant cours au sein de l'Église catholique romaine. Ensuite est survenue la mort, jusqu'à ce jour non élucidée, du recteur du petit séminaire de Bafia, Collins Armel Ndjama. Enfin la disparition, dans des circonstances tout aussi troubles, de l'évêque du même diocèse, Mgr Jean-Marie Benoît Bala, puis le repêchage, 72 heures après, de son corps dans les eaux de la Sanaga.

Cette dernière actualité, sinistre, a mis à rude épreuve la foi des chrétiens en général, et des catholiques en particulier. L'évêque de Bafia s'est-il suicidé ou a-t-il été assassiné? Le procureur de la République près la cour d'appel du Centre, Jean Fils Ntamack, a ouvert une enquête aux fins de la manifestation de la vérité. Mais, pendant que le peuple attend les conclusions de ladite enquête, voici que certains évêques alimentent la polémique via des sorties incendiaires et déclamatoires, non sans jeter le discrédit sur la justice camerounaise. Il n'est pas jusqu'au discours du représentant du Vatican qui n'ait souffert de cette hérésie verbale qui, comme tout brouhaha, a brouillé le vrai message de l'Église catholique.

Sagesse

Le message du Vatican, lu aux fidèles et au clergé pendant les obsèques du prélat, est porteur de sagesse, car visant à apaiser les cœurs plutôt qu'à enflammer les passions. «Le Saint-Père vous exhorte à regarder au-delà. Il exprime à tous les fidèles ses encouragements, assurant au diocèse de Bafia, non seulement sa prière, mais aussi sa sollicitude pastorale et spirituelle», a déclaré le cardinal Filoni le 3 août à Bafia. Et l'émissaire du pape d'ajouter : «Ne vous laissez pas dominer par vos angoisses. Ne permettez pas que vos émotions vous submergent.» Trois mots-clés émergent du message papal, transmis au peuple de Dieu par son représentant : silence, prière, réflexion.

En effet, grâce au silence retrouvé, le croyant peut entrer dans la prière profonde qui lui redonne force et courage, afin que son «cœur ne se trouble point», devant les événements incompréhensibles de la vie. Débarrassés du voile émotionnel, les chrétiens peuvent ainsi entrer dans la réflexion, en dominant l'angoisse, pour retrouver les bonnes raisons de reprendre la marche, enrichis des leçons de la dure expérience vécue.

Une autre analyse du message de condoléances du pape François s'impose à toute personne de bonne foi : le Vatican, dont l'évêque décédé était le légat auprès des chrétiens du diocèse de Bafia, ne condamne personne. Le Saint-Siège n'indexe aucun régime ni aucune personnalité. Il conseille, plutôt, de s'en remettre à celui qui «seul sonde les reins et les cœurs». Dès lors, n'est-il pas bon que se terrent, dans un silence méditatif, ceux qui accusent gratuitement ?

La nation compatissante.

Il convient de préciser ici que le chef de l'État, dans un esprit républicain, a adressé une lettre formelle de condoléances au diocèse de Bafia, dans laquelle il a salué les qualités connues et reconnues du regretté évêque, autant que ses nombreuses contributions au développement socio-éducatif du Cameroun. Et c'est en toute logique que Paul Biya a accompagné cet éloge funèbre d'une médaille, marquant la reconnaissance de la République à un de ses dignes fils.

Autre symbole fort : le chef de l'État était personnellement représenté aux obsèques de Mgr Bala par un ministre d'État. En l'occurrence, Laurent Esso, ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Toutefois, ceux qui se répandent en déclarations aussi tonitruantes que creuses, sans doute pour se faire voir, devraient savoir que nul ne saurait être plus catholique que le pape. Par conséquent, il est grand temps que ces affabulateurs gardent à l'esprit la quintessence du message de condoléances du Saint-Père :« Ne vous laissez pas dominer par vos angoisses. Ne permettez pas que vos émotions vous submergent ». Avis aux pêcheurs en eaux troubles !

Extrait du message de condoléances du Cardinal Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples au Vatican, le 03 aout, lors des obsèques de Mgr Bala

« C'est d'abord le silence qui s'impose... Les paroles immédiates sont inadéquates"

Ci-dessous, un extrait du message de condoléances, lu par le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, lors des obsèques de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, le 3 août

«Chers frères et sœurs dans le Christ et membres de l'Eglise famille de Dieu de Bafia,

«La mort inopinée de S.E Mgr Jean-Marie Benoît BALA, votre évêque, nous plonge tous dans la tristesse.

«Que penser devant cet événement qui nous bouleverse ? Que dire devant ce qui nous dépasse ? Devant une mort dramatique, le saisissement nous oblige à nous arrêter ; c'est le temps du silence, du recueillement, dans la prière et dans la réflexion. C'est d'abord le silence qui s'impose. Précisément parce que nous sommes dépassés et les paroles immédiates sont inadéquates. Dans ce silence, laissons résonner dans nos cœurs les paroles venues du Seigneur qui nous parle : « Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu ; croyez aussi en moi» (Jn 14, 1).

«Jésus vous invite à croire. Croire en Dieu, c'est avoir confiance en Lui, c'est compter sur Lui, pour qu'il nous apporte son secours. C'est comme si Jésus vous disait : "Ne vous laissez pas dominer par vos angoisses. Ne permettez pas que vos émotions vous submergent".

«Frères et sœurs,

«Mettons-nous au silence et en prière devant le Père des miséricordes, Celui qui «seul sonde les reins et les cœurs», devant le Christ Sauveur qui «sait ce qu'il y a dans l'homme, et lui seul le sait».

Prions pour que Mgr Jean-Marie Benoît Bala soit accueilli dans la maison du Père.

«En même temps, j'invite l'Église famille de Dieu de Bafia et du Cameroun à croître son engagement, sans se laisser déborder par les émotions, et à reprendre, avec confiance dans le Seigneur, le chemin de sa croissance. Le Saint-Père vous exhorte à regarder au-delà. Il exprime à tous les fidèles ses encouragements, assurant au diocèse de Bafia non seulement sa prière, mais aussi sa sollicitude pastorale et spirituelle.

«Que l'unité et la confiance soient solidement ancrées dans votre diocèse. Puisez à pleines mains dans ces vertus pour qu'après cette épreuve, votre église locale reprenne son chemin de maturation dans la foi.

«Le Saint-Père vous envoie sa bénédiction consolatrice, à laquelle je joins volontiers ces paroles de réconfort et d'espérance.

«En présentant mes condoléances à toutes l'Église famille de Dieu du Cameroun, et en particulier de Bafia, je vous assure de ma proximité spirituelle et vous confie à la maternelle intercession de la Très Sainte Vierge Marie, Mère des affligés. Fait à Rome, le 3 juin 2017.»