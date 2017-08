Burkina Faso: Fenêtre des pros - La chance de Hervé Koffi déjà ?

Dans la perspective des matchs aller et retour face aux Lions de la Teranga et comptant pour les éliminatoires de… Plus »

(1-1) par Amkar Perm'. Le capitaine des Etalons a cédé sa place à la 61e mn. Issiaka Ouédraogo (28 ans, 3 matches) a disputé les 13 dernières minutes du match perdu 2-1 par son équipe Wolfsberger AC (9e) face à Sturm Graz à l'occasion de la 4e journée du championnat autrichien. Dans le domaine des transferts, il est à souligner le départ de Mohamed Ouattara de l'EFO. Le désormais ex capitaine des «bleu et blanc» de la capitale se rendra au Maroc où il doit s'engager en faveur du Wydad, une équipe de D1. Luigi Badji Djibo, lui, quitte Lecco mais reste en Italie. Il est désormais le sociétaire de Palmese.

Abdou Razak Traoré (28 ans) et son équipe Konyaspor (13e) ont fait une mauvaise entame de saison lors de leur premier match du championnat turc. Ils ont essuyé une courte défaite sur le terrain de Trabzonspor. Le gaucher nominal burkinabè a joué tout le match. Adama Guira (29 ans, 4 matches) a lui disputé les 65 premières minutes de la rencontre des siens d'AGF (11e) face à OB. Match sanctionné par un score nul et vierge. En 6e journée du championnat russe, Krasnodar (5e) de Charles Kaboré (29 ans, 5 matches) a été contrainte aux partages des points à domicile

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.