Cameroun: Tournoi Semences olympiques - AS Estuaire de Douala, lauréat

Les finales de la 17e édition de la compétition se sont déroulées récemment à Yaoundé.

La 17e édition du tournoi international Semences olympiques a pris fin le 15 août dernier, au stade annexe omnisports n°1 de Yaoundé. Organisé par le centre de formation de football Semences olympiques, le tournoi a vu 128 équipes au total s'affronter pendant quatre jours, du 9 au 15 août 2017.

A l'issue des finales, les lauréats sont AS Estuaire de Douala dans la catégorie des U17 ans, AS Ngangué chez les U15 et Semences olympiques chez les U-12 et U-10. Selon Pascal Atangana, le promoteur du tournoi, cette édition a été un succès grâce notamment à la participation des équipes gabonaise et équato-guinéenne, ainsi que de formations locales. Elle a aussi permis de détecter des talents et donné l'occasion aux jeunes d'exprimer leur talent.

Certains ont visiblement tapé dans l'œil de responsables présents. « Nous avons vu des joueurs talentueux qu'il faudra suivre. L'organisation était parfaite. J'ai regardé les matchs de bout en bout. Je salue le travail abattu par les entraîneurs.

Pour la suite, il faudra les encadrer dans leurs différentes équipes, afin qu'ils continuent de travailler. Beaucoup parmi eux peuvent faire carrière dans le football », s'est félicité Carl Enow Ngachu, directeur général de l'Académie nationale de football.