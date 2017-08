Madagascar: Vontovorona - Quand l'adduction d'eau rime avec promotion du genre

Lors de l'inauguration des lavoirs samedi dernier

Les mères de famille de ménages vulnérables sont nombreuses à opter pour le métier de lessiveuse. Un métier qui dans la pratique ne ménage ni les muscles ni les neurones, encore moins le moral, notamment en raison du caractère fluctuant de son rendement. Ces difficultés deviennent encore plus pressantes en milieu rural. Pour survivre et subvenir aux besoins de leurs familles, elles n'ont pourtant pas le choix.

Pour aider ces femmes à leur échelle, les initiatives des diverses organisations et de la société civile ne manquent pas. L'association humanitaire VAHAFAM opérant dans les zones environnant Vontovorona, a par exemple fait front commun avec l'association des femmes de cette zone rurale dénommée Soafiafara pour mener des projets d'adduction d'eau, dont les lessiveuses sont les principales bénéficiaires. Leurs enfants ne sont pas non plus en reste, car avoir de l'eau potable à proximité, de surcroît en zone rurale, est un luxe pour beaucoup trop de Malgaches.

Samedi dernier, VAHAFAM et Soafiafara ont ainsi inauguré conjointement deux lavoirs qui sont maintenant opérationnels pour les lessiveuses d'Ampanefy 2 et Ambohibary, fokontany intégrant Vontovorona. Satisfaites et reconnaissantes, les femmes concernées n'ont pas manqué de remercier chaleureusement Eliane Gourdon, fer de lance du projet. L'une d'elles, Maman'i Vero a notamment reconnu : « Désormais, nous ne sommes plus obligées de parcourir des kilomètres à pied qui usent littéralement nos mollets, avec notre enfant sur notre dos et nous pratiquerons également notre métier dans des conditions non seulement plus agréables, mais également plus saines, avec l'eau potable et les lavoirs. »