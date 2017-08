Cameroun: SYGERCAM au stade omnisports de Yaoundé du 11 au 16 décembre 2017

L'association Bantu Development Initiative (BDI e.V) organise la deuxième édition des SYGERCAM ; il s'agit d'un salon dont le but est de faire participer la diaspora au développement socioéconomique des pays africains et du Cameroun en particulier.

L'association Bantu Development Initiative (BDI) fut créée en Allemagne en 2015 dans le but de mobiliser les camerounais de la diaspora autour d'un idéal : le développement durable des pays d'Afrique et du Cameroun en particulier. C'est ainsi que naquit les SYGERCAM, entendu comme les Synergies Germano-camerounaises.

La première édition s'est tenue en décembre 2016 sous le thème « émergence de l'Afrique, les secteurs d'avenir ». Lors de cette édition, un séminaire de formation en entrepreneuriat agricole s'est tenu du 28 septembre au 02 octobre 2016 en Erlangen en Allemagne et du 11 au 14 décembre 2016 à Limbé au Cameroun. D'autres activités ont également marqué cet évènement notamment : deux projets retenus sur la base de leur pertinence, viabilité et le niveau d'innovation qui ont ainsi bénéficié d'un accompagnement de BDI. S'en est suivi une visite à l'orphelinat avec remise de dons et enfin une soirée de Gala prestige et glamour placé sous le signe du partage et de la solidarité. Pour la première édition, les résultats sont plus que satisfaisants et prometteurs au vu des personnalités et des entités qui y ont pris part.

A la suite de 2016, la deuxième édition des SYGERCAM se prépare ardemment et est placée sous le thème « développement et croissance à l'heure du numérique et des énergies renouvelables ». Elle se tiendra au stade omnisports de Yaoundé du 11 au 16 décembre 2017. Cette année les SYGERCAM se transformeront en un salon, un grand carrefour économique qui permettra de mettre en valeur le savoir-faire des jeunes entrepreneurs camerounais qui bénéficieront pendant une semaine de l'expérience et de l'accompagnement de leurs homologues venus du pays d'Angela Merkel. Ce sera également l'occasion de célébrer en filigrane l'amitié légendaire qui existe entre deux pays frères le Cameroun et l'Allemagne avec pour courroie de transmission, la diaspora.

La finalité recherchée au terme de ce rendez-vous est d'organiser des séminaires dans différents domaines (entrepreneuriat agricole, TIC ; participation de la diaspora au développement durable des pays africains... ), offrir des opportunités de financement aux jeunes startupers, faciliter la mise sur pied de plateformes Business to Business (B2B), Business to Government (B2G) et Government To Government (G2G). La particularité de

cette édition est le « IT Village » qui sera un pavillon du salon réservé uniquement aux entreprises qui œuvrent dans le domaine de l'économie numérique ; On aura également « l'AGRAR Village » le pavillon d'exposition destiné au secteur de l'innovation agricole car l'importance de l'agriculture dans l'essor économique n'est plus à démontrer.