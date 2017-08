Cameroun: Les Commissions de la CAN 2019 au travail

Le MINSEP a procédé hier à Yaoundé, à l'installation des membres du Comité central d'organisation et de ses démembrements techniques

Fini le temps des supputations et place au travail. En installant les responsables du Comité central d'organisation de la CAN 2019 et les membres des comités techniques hier au palais des Sports de Yaoundé, le ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mkpatt a prescrit engagement et professionnalisme, afin de mener à bien les missions qui leur ont été confiées.

Ce, dans le but de réussir l'organisation de la CAN 2019. Le défi qui interpellera l'équipe installée sera d'assurer un bon déroulement de la première mission d'inspection de la Confédération africaine de football (CAF). Celle-ci séjournera au Cameroun du 20 au 28 août prochain. L'objectif, rassurer la CAF sur la détermination du pays à tenir le pari d'offrir à la jeunesse africaine une belle fête sportive en 2019. « L'heure n'est plus aux polémiques, aux justifications des insuffisances, aux affrontements et autres tensions qui démobilisent les énergies. L'heure n'est plus au rappel de quelques malentendus survenus dans un récent passé portant sur les débats autour des sujets insolites », a déclaré Bidoung Mkpatt.

Il est également question, selon le MINSEP, de veiller au respect du cahier de charges de la CAF. Pas de le modifier, de le commenter ou de le discuter. « L'organisation de la CAN de football est un rendez-vous exceptionnel aux multiples enjeux pour notre pays. Le sport au Cameroun est l'une des activités majeures au centre des préoccupations du gouvernement », a rappelé Bidoung Mkpatt.

Selon le président de la Fédération camerounaise de football, Tombi à Roko Sidiki, après avoir reçu le nouveau cahier de charges de la compétition suite à son passage à 24 équipes au lieu de 16, le Cameroun s'est réajusté. Le pays prévoit de livrer notamment sept stades de compétition (deux à Yaoundé, deux à Douala, un à Limbé, un à Bafoussam et un à Garoua) et 25 terrains d'entraînement pour la CAN 2019. Une proposition largement au-delà des exigences de la CAF.

D'après la décision qui créé les différentes commissions techniques, celles-ci sont chargées, dans leurs domaines d'activités, de la mise en œuvre des mesures et actions définies par le Comité central d'organisation. Elles élaborent ainsi leurs plans d'actions et chronogrammes d'activités et les soumettront à la validation du Comité central d'organisation.