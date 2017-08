Cameroun: Mercy Ships est arrivé

Le navire hôpital privé a été accueilli par les autorités gouvernementales ce jeudi 17 aout 2017 à Douala.

Arrivée au port de Douala dans la soirée du 16 aout 2017 , le l'équipe Mercy Ships a été officiellement accueillie par quatre membres du gouvernement ce jeudi matin à Douala il s'agissaient ici du ministre de la santé André Mama Fouda , et de son secrétaire d'état, du ministre des transports Edgar Alain Mebe Ngoo et du ministre de la communication issa Tchiroma Bakari .toute cette délégation est venu présenter toute la gratitude du couple présidentiel initiateurs de ce projet a cette mission humanitaire qui durant son séjour en terre camerounaise va apporter la guérison pour les malades atteints de maladies rares.

Il faut noter que Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale basée sur les valeurs chrétiennes dont la mission consiste a améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays en développement et ceci grâce au déploiement du plus grand navire hôpital privé au monde « l'Africa mercy » avec a son bord plus de 400 bénévoles proviennent du monde entier et constitué en interne de cinq blocs opératoires et une capacité d'accueil de 82 lits d'hôpital.

Cette organisation travaille en collaboration avec les pays qui souhaite les accueillir pour aider ceux-ci à combler les lacunes des systèmes de soins de santé, tout en répondant aux besoins les plus urgents de leur population

Pour le cas du Cameroun, c'est depuis le mois de Mai 2017 que les enregistrements ont été bouclées les personnes atteintes de maladies rares se verront ainsi traitées sans débourser le moindre franc. André Mama Fouda le ministre de la santé a insisté sur ce détails dans son allocution ainsi il a déclaré « ou que vous vous trouvez, si vous avez été retenu, votre transport, votre hébergement durant votre hospitalisation, votre alimentation et votre retour dans votre domicile seront entièrement pris en charge par le gouvernement camerounais ».

Plusieurs pays ont déjà reçu la visite du Mercy Ships et s'en sont sorti très satisfaits c'est le cas du Liberia, du Ghana, de l'Afrique du sud et du Congo car le temps d'une mission dans un pays , c'est plus de 48000 personnes qui bénéficient directement des services de santé de pointe avec plus de 1801 chirurgies ophtalmologiques , 159 chirurgies plastiques,86 fistules obstétricales,594 chirurgies générales ,553 chirurgies maxillo-faciales, 152 chirurgies orthopédiques 27.038, et aussi 267 locaux formés.