Cameroun: Mairie de Yaoundé VI - Yoki Onana le nouveau maire élu sera enfin installé ce vendredi à 12 heures

L'arrêté du ministre de l'Administration territoriale du 10 aout 2017 validant l'élection de Yoki Onana comme maire de Yaoundé VI, a sonné comme un vrai camouflet à l'endroit de Tsimi Evouna qui devant la presse, avait indiqué que l'élu, devait lui demander des excuses publiques afin de voir son élection validée. Et le trésorier national du Rdpc d'ajouter une fleur à sa bêtise, émanation criarde des textes de son parti, et des lois de la République du Cameroun, en demandant à Esther Effa, de continuer à assurer l'intérim.

Sans coup férir, Tsimi Evouna s'est longtemps opposé à la validation, ainsi qu'à l'installation de Yoki Onana qui jusqu'à la mort du maire Martin Paul Lolo, occupait le poste de 2ème adjoint au maire de Yaoundé VI, juste derrière Esther Effa. Après un intérim un long intérim ayant largement violé la loi qui stipule que l'élection d'un nouveau maire a lieu 60 jours après la mort, la démission ou l'empêchement du maire, Esther Effa qui a bénéficié d'un intérim de six mois, sera sérieusement battue le 23 juin, par son rival, Yoki Onana. Un score sans appel de 25 voix contre 12, et 01 abstention.

