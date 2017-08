Une équipe qui devra travailler non seulement pour relever le défi de la crise économique que traverse le pays depuis la chute des prix du baril de pétrole en 2014, mais aussi mettre tout en œuvre pour juguler la crise sociale et régler la situation des populations du Pool, plongées depuis 2016 à des violences post électorales, et qui opposent la milice du Pasteur Ntumi aux forces de l'ordre de la République.

Ayant admis lundi 14 Août dernier lors de son allocution à la Nation que le Congo était dans une crise économique grave, Denis Sassou Nguesso avait affirmé être prêt à relever le défi et à surmonter cette crise. Une chose qui devrait passer outre le Programme d'ajustement prévu avec le Fonds Monétaire International, par la constitution d'un gouvernement des femmes et des hommes dignes, responsables et dévoués. D'où la démission ce jeudi 17 août du Premier ministre Clément Mouamba et de son gouvernement.

