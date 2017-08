Burundi: Une prière œcuménique pour nous faire oublier nos soucis ?

Chers politiciens, au lieu de nous pondre des stratégies pour séduire le monde, restez dans vos laboratoires et sortez-nous des idées qui visent à réduire le chômage, l'assainissement du climat des affaires, la promotion de l'équité et la justice.

Quant à la justice et les droits humains, la dernière nouvelle est que la CNIDH a récemment demandé à la CPI de " surseoir à l'examen préliminaire des dossiers sur le Burundi". Les prisonniers politiques, les conditions carcérales,... n'en parlons plus. Ce ne sont que des exemples.

Pour petit rappel, le manque d'électricité est devenu la norme dans la plupart des quartiers de Bujumbura. Ça fait aussi près d'un mois, 1 euro s'échange à plus de 3000Fbu, 1 dollar à plus de 2700 Fbu ; dévaluation de la monnaie avec tout ce que cela implique. Des millions de Burundais sont dans le besoin d'une assistance humanitaire.

Plus qu'une simple prière œcuménique, j'y trouve bel et bien une stratégie de manipulation des masses, une ruse politicienne.

Copyright © 2017 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.