Togo: Yark Damehame persiste et signe - Pas de changement d'itinéraires, y a pas marche !

D'après les explications du ministre Yark, "le gouvernement n'a aucune intention d'interdire la marche du 19 Août 2017". Et donc, en refusant de venir rencontrer pour une deuxième fois le ministre de l'Administration territoriale, les responsables du PNP "ont ainsi donner la latitude au ministre de leur faire une proposition... le gouvernement leur a donné une ouverture... je ne sais pas s'ils ont d'autres objectifs pour leurs itinéraires". Il a justifié le changement d'itinéraires par le fait que le gouvernement "a le devoir à ce que les autres citoyens soient gènés. La démocratie n'a pas dit que le citoyen doit imposer à l'autorité ce qu'il veut faire". Allant plus loin, il a conseillé aux responsables du PNP qu' "il ne faut pas jouer avec le feu".

Alors que le président du PNP, Tikpi Salifou Atchadam, étaient sur les ondes hier pour mobiliser les Togolais à sa cause, c'est le gouvernement qui à son tour en a fait autant en conviant la presse à une rencontre avec les ministres Yark Damehame de la Sécurité et de la Protection civile, et Payadowa Boukpessi de l'Administration territoriale, pour informer d'une proposition de changement d'itinéraires faite au parti.

Depuis hier jeudi, les marches synchronisées du PNP et ses itinéraires dans les cinq villes retenues (Lomé, Anié, Bafilo, Sokodé, Kara) sont devenus une pomme de discorde entre gouvernement et organisateurs.

