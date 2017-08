Togo: Dédé Ahoéfa Ekoué, "la madame AGOA du Togo"

"La ministre Ekoué a une vie professionnelle bien fournie et un parcours impressionnant. Elle traîne derrière elle près de vingt (20) ans d'expérience de carrière internationale et nationale. Une riche expérience qui a été pour beaucoup dans sa bonne gestion di comité d'organisation du Forum, une gestion qui s'est traduite par une parfaite réussite du 16ème Forum de Lomé tenu du 8 au 10 Août dernier, salué par les officiels américains.

Dédé Ekoué a plus de dix-huit (18) ans d'expérience au service de la promotion d'un développement humain durable à travers le plaidoyer et la formulation de politiques dans le renforcement des capacités et de développement institutionnel. Elle a passé plus de dix-huit (18) ans à des postes de responsabilité y compris au moins 13 ans à des postes stratégiques dans la société civile internationale, 3 ans en tant que représentant résident adjoint du PNUD et des représentations intérimaires dans les trois agences (UNDP, FAO, UNIDO) au Cameroun.

Mme Dédé Ahoéfa Ekoué a notamment coopéré avec la banque mondiale dont elle fut consultante au programme régional conjoint de développement municipal de l'Afrique de l'Ouest entre 1993 et 1994 ; consultante internationale en développement urbain, composante Développement institutionnel et Finances Municipales de 1994 à 1995. Employée à Women's World Banking à New York aux Etats-Unis, elle occupe au sein de cette institution le poste d'Africa Relationship Manager entre Juin 1996 et Janvier 2007. Entre 2007 et 2010, Mme Dédé Ahoéfa Ekoué fut Représentante Résidente Adjoint pour le PNUD au Cameroun. Son leadership et ses compétences de haut niveau lui ont valu d'assurer conjointement avec le poste de représentante résidente adjointe du PNUD, des fonctions de Représentante par intérim de plus de 6 mois au Cameroun pour plusieurs organisations internationales telles pour l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimetation et l'Agriculture (FAO) et pour l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI).

Elle a églement des compétences avérées en matière de gestion de la coopération financière et technique y compris avec les institutions multilatérales et bilatérales ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales internationales. En tant que fonctionnaire internationale, elle a eu à mener plusieurs missions dans plus de 20 pays en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie.

De mai 2010 à juillet 2012, Mme Dédé Ahoéfa Ekoué est nommée ministre auprès du Président de la République chargée de la Planification, du Développement, et de l'Aménagement du Territoire ; ministre de l'Environnement de juillet 2012 à novembre 2013, puis de novembre 2013 à juin 2015, ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation.

Depuis juin 2015, Dédé Ahoéfa Ekoué est ministre conseiller du Président de la République togolaise. Parallèllement, mme Ekoué est co-présidente de l'IDA-18 (18ème reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement)".