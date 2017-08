Tunisie: Danger improbable en Tunisie

Chez nous, il est difficile que ces produits parviennent à investir nos marchés tout simplement parce que notre pays n'enregistre aucun manque en œufs. Notre production mensuelle est, d'ailleurs, d'environ 165 millions d'unités, tandis que la production annuelle s'élève à plus de 2 milliards.

Réglementations strictes

Ce sont ces produits qui sont écoulés sur nos marchés et pas d'autres. L'importation n'est pas au programme. Cela n'empêche pas les autorités de rester sur le qui-vive pour prévenir le pays d'une éventuelle arrivée de ces œufs contaminés ou de leur utilisation dans la préparation de produits destinés à la consommation.

Faut-il le préciser, l'OMS (Organisation mondiale de la santé) tient, elle aussi, à rassurer l'opinion publique quant à la nocivité de l'insecticide utilisé en Hollande. Il faudrait, selon elle, ingurgiter 0.5 g de cet insecticide (soit consommer 10.000 œufs) pour que les effets graves soient ressentis.

S'agissant des insecticides utilisés dans le traitement des maladies chez les animaux, ils sont soumis à des réglementations strictes et à des autorisations préalables au terme des dispositions de la loi n° 7-92 en date du 3 août 1992. L'autre point rassurant est que le produit incriminé est très onéreux, ce qui pourrait dissuader plus d'un à l'importer et, encore moins, à l'utiliser chez nous.

En tout état de cause, notre pays (du moins pour le moment) peut être considéré à l'abri du phénomène.

Ce qui n'est pas une raison de ne pas rester vigilants et de mieux contrôler les circuits de distribution des œufs pour préserver la santé publique mais aussi nos producteurs.

Actuellement, notre pays est excédentaire et il y a même des problèmes liés à la surabondance. Les crises sont périodiques et causent des difficultés aux aviculteurs. Les surplus sont difficilement exportables. La pression s'est, surtout, accentuée après la suppression du régime de quota en vigueur jusqu'en 2011. C'est ce qui a permis la création de nombreuses unités de production et a inondé, même, le marché intérieur.