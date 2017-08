Tunisie: Les chevaux, comme toiles vivantes

Ainsi, Tatiana Kudrivzeva, artiste et professeure exerçant à l'Isam, s'est appliquée à décorer un cheval blanc de plusieurs motifs symboliques, alors que son collègue Badreddine Boubaker, a appliqué une très belle calligraphie représentant le fameux vers d'El Moutanabbi: ce célèbre poète qui a vécu au Xe siècle et signifiant à peu près : «Les chevaux, tout comme la nuit et le désert ne me sont pas étrangers, ainsi que l'épée, la lance, le papier et la plume».

Par ailleurs, il y a lieu de saluer cette belle collaboration entre le corps enseignant de l'Institut des beaux-arts et des métiers de Mahdia (Isam) et le Centre hippique en faveur des jeunes porteurs de handicaps.

