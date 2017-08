Tunisie: L'Observatoire tunisien de l'économie met les points sur les i

Selon lui, la masse salariale se trouve à un niveau atypique par rapport à d'autres pays émergents alors que si l'Etat veut impulser l'économie, investir et améliorer la prestation des services, il faut dégager des ressources supplémentaires et ce travail passe, obligatoirement, par une meilleure maîtrise de la masse salariale.

Par ailleurs, le représentant du Fonds monétaire international en Tunisie, Robert Blotevogel, avait déclaré, dans une interview accordée à l'agence TAP début août, que tout le monde partage le même diagnostic, y compris l'Ugtt (Union générale tunisienne du travail) et s'accorde sur le fait que la masse salariale est la rubrique des dépenses la plus importante du pays.

L'OTD s'interroge par ailleurs sur le prolongement de la présence du FMI, à travers la signature d'une facilité élargie du crédit (plus dure) en 2016, annonce une période d'austérité et de licenciements massifs dans la fonction publique

La deuxième phase, après la Révolution, entre 2011 et 2013, où l'embauche dans la fonction publique a explosé avec une moyenne de 22.200 personnes par an, soit un taux d'augmentation variant entre 19,1% et 29,1%, précise l'Observatoire.

