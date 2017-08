Tunisie: Pour une bonne entrée en matière

Chokri Bouzidi, l'entraîneur national, semble satisfait de la bonne forme de son groupe après un travail de longue durée. «Le groupe est devenu solidaire et beaucoup plus homogène. Il a également plus de cran et de caractère, ce sont des qualités rassurantes. Le déclic passe par une victoire tout à l'heure sur le Portorico. L'essentiel, c'est de défendre nos chances jusqu'au bout».

L'équipe de Tunisie fait partie du groupe A, et aura l'opportunité de réaliser une bonne entrée en matière au détriment de la formation portoricaine, ce qui va l'aider à négocier parfaitement le reste de ses rencontres. Nos jeunes internationaux, champions d'Afrique en 2016 à Kélibia, ont les moyens d'assurer une présence honorable. Ils devront impérativement remporter au moins deux rencontres pour espérer accéder au second tour, objectif de la sélection.

