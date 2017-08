Tunisie: Encore des zones d'ombre

Persistance de quelques difficultés

Pour M. S. Hassen, enseignant et syndicaliste, l'année scolaire devrait se passer sans encombre vu que les autorités officielles et les parties syndicales sont sur la même longueur d'onde. Selon lui, la coordination est parfaite et, normalement, tout devrait se dérouler dans de bonnes conditions. La tension entre le ministère et les syndicats aurait nettement baissé. A preuve, les derniers accords conclus concernant le paiement des pensions des retraités, entre autres.

Notre interlocuteur reconnaît, néanmoins, la persistance de quelques difficultés. Il déplore, en effet, la non-signalisation des postes de directeurs de grands établissements qui n'auraient pas été pourvus jusqu'à présent. Par ailleurs, un déficit de personnel persiste, surtout pour les surveillants et les ouvriers. Certes, ce problème est compréhensible quand on sait les problèmes financiers et les contraintes budgétaires auxquels est confronté ce département.

Sur un autre volet, il y a lieu d'évoquer le sort de la réforme. Celle-ci connaît, depuis le départ de l'ancien ministre Néji Jalloul, un ralentissement certain. De nombreuses recommandations issues des consultations organisées tout le long de ces deux dernières années pourraient rester lettre morte. C'est la crainte de beaucoup d'observateurs.

A ce sujet. M. Hassen pense qu'il y a trop d'intervenants dans le projet de réforme du système éducatif et qu'il ne comprend pas la présence de l'Institut arabe des droits de l'homme. Il reconnaît, pourtant, la nécessité de la diversification des participations.

D'un autre côté, la multiplicité d'organisations qui parlent au nom des parents ou des élèves aurait de quoi intriguer. Ces structures, estime-t-il, ne sont pas légitimes dans la mesure où elles ne jouissent d'aucune représentativité. «Nous boycotterons de telles organisations parce qu'elles n'ont aucune légitimité», nous assure M. Hassen.

Dans le cas où elles seraient officielles, avec un nombre d'adhérents respectable et des objectifs clairs, il en sera autrement.

Une ombre au tableau, peut-être, la persistance du «blocage» du dossier des suppléants. L'analyse des cas de cette catégorie d'enseignants est assez complexe. Elle a été, justement, à l'ordre du jour, récemment, de deux réunions pour tenter de lui trouver une solution radicale.

Assurer la restauration et le transport

Toujours est-il que les préparatifs vont bon train, apparemment, sans aucun obstacle. Même si d'aucuns s'étonnent de voir un ministère aussi important que celui de l'Education sans ministre à plein temps. Cela fait plus de trois mois. Il est vrai que l'intérim assuré par M. Slim Khalbous est de nature à garantir, relativement, la bonne marche.

Mais quand on sait que le ministère de l'Éducation veille sur la destinée de près de deux millions d'élèves et de plus de 350.000 agents et fonctionnaires, on comprend la nécessité de lui désigner un responsable permanent et au plus vite.

Car les urgences sont nombreuses et elles doivent trouver les réponses adéquates dans le cadre collaboratif et partenarial. C'est le cas, par exemple, du dossier des cantines scolaires, de la restauration et du transport scolaire.

Le scandale de la viande avariée servie dans les restaurants repose sur la sellette la question de l'Office des œuvres scolaires largement contesté par les syndicats. Bien que le Ministère ait suspendu ses activités avec le fournisseur incriminé, ce scandale apporte de l'eau au moulin des syndicats qui s'opposent à l'existence de cet office.

En dépit de tout, il ne faut pas oublier que grâce aux programmes sociaux engagés par le ministère de l'Éducation en collaboration avec le PAM (Programme alimentaire mondial), on est parvenu à en faire bénéficier plus de 400.000 élèves, alors que l'objectif final est d'arriver à un million de bénéficiaires. Il est possible de poursuivre ce programme et l'améliorer pour en tirer le maximum. Dans les zones rurales, de nombreux enfants ont besoin de trouver un repas chaud sur place.

En outre, il existe plus de 130.000 élèves qui parcourent, quotidiennement, trois kilomètres, pour rejoindre leur école. Un programme de transport scolaire a été mis sur pied en collaboration avec la société civile. Ce programme a permis, l'année dernière, de transporter 8.000 élèves. Les sociétés régionales de transport, elles aussi, jouent un rôle essentiel dans ce contexte et assurent le transport de 120.000 élèves chaque jour.

Il faudrait davantage d'efforts pour répondre à une demande en constante augmentation. C'est grâce, surtout, à une action de concertation entre les vrais intervenants qu'il sera possible de mieux exploiter les moyens existants et d'en valoriser les apports. L'environnement socioéconomique, les parents, les organisations nationales et les volontés sincères auront, également, leur mot à dire.

Le ministère de l'Éducation, est-il besoin de le préciser, sera le seul maître à bord pour tracer les grandes lignes de l'action à venir et de statuer sur les profils des intervenants autorisés à apporter leur soutien à l'école. Celle-ci doit, effectivement, rester ouverte sur son environnement et, en même temps, préserver son autonomie.