Mauritanie: Le Président de la République se réunit avec les acteurs socio-politiques de Riyad

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a tenu jeudi, au terme d'une tournée dans les principaux centres d'intérêt de Riyad, une réunion regroupant des acteurs socio-politiques et des citoyens, en présence des ministres de l'intérieur et de la décentralisation, des pêches et de l'économie maritime et de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication ainsi du wali de Nouakchott-Sud et de l'administrateur directeur général de l'Agence nationale du registre de la population et des documents sécurisés (ANRPDS).

Le Président de la République a donné la parole aux participants pour exposer les principales contraintes que rencontre la moughataa, les solutions qu'ils suggèrent, leur appréciation de l'efficacité des institutions de l'Etat et de la capacité de celles-ci à satisfaire les besoins des citoyens.

Il a exhorté les intervenants à s'exprimer librement, en toute franchise et sans complaisance, et d'être sincères, honnêtes et objectifs dans le traitement des problèmes qu'ils comptent aborder.

Certains intervenants ont soulevé des problèmes se rapportant aux secteurs de la santé, de l'éducation, de l'habitat et de l'urbanisme.

Ils ont, en particulier, plaidé pour la mise sur pied d'une permanence dans les centres de santé de Riyad pour l'accueil des malades en dehors des heures de travail.

Parmi les doléances figurent également l'ouverture de nouvelles écoles fondamentales et un nouveau lycée pour mettre fin au phénomène de la promiscuité des élèves dans les établissements scolaires de la moughataa.

Quant aux maraichers de la moughataa, ils ont demandé l'attribution de lopins cultivables et à pouvoir bénéficier des facilités accordées par les institutions concernées afin de promouvoir la production et d'améliorer le circuit de commercialisation.

Notons que Riyad compte 33 établissements secondaires et fondamentaux, pour la plupart construits ces dernières cinq années, et 16 formations sanitaires équipées de plateaux techniques modernes et en ressources humaines qualifiées.