Sénégal: Moustapha Gaye entraineur des «Lionnes» - «Donner les meilleurs résultats à notre pays»

Champion d'Afrique en titre, le Sénégal démarre la phase de poule, ce vendredi à 8h 30 la Guinée pour le compte de la poule B. Face à cette première adversaire, Moustapha Gaye entend d'entrer jouer la carte de la prudence. «Je crois qu'il faut faire attention à la Guinée. Chez les garçons, on disait que la Guinée était l'équipe la plus faible du tournoi de la zone 2 mais elle avait réussi à battre tout le monde. Il faut attendre de la voir de visu, de jouer le match pour dire que l'on est favori. Il faut faire très attention car, la compétition africaine se négocie et on va prendre match après match», a-t-il prévenu.

«On sait que nous sommes très attendus parce que nous sommes championnes d'Afrique en titre. Mais, il n' y a pas de soucis et l'état d'esprit est bon et les joueuses sont très motivées», relève-t-il, avant de noter la bonne intégration des nouvelles joueuses dans l'effectif.

(BAMAKO) - L'entraineur Moustapha Gaye a loué l'esprit et la motivation qui animent les Lionnes à la veille de l'entrée en lice, ce vendredi 18 août, du Sénégal dans l'Afrobasket féminin à Bamako. Le coach a estimé que les Lionnes ont fini de faire «le travail nécessaire» dans le sens de décrocher un 13ème trophée africain. «Le discours du chef de l'Etat et du ministre des sports est un discours très solennel. Nous avons confiance. Tout ce que nous allons faire à Bamako sera de défendre les couleurs de notre nation. Nous avons travaillé dans le sens de donner les meilleurs résultats à notre pays», a-t-il confié à la veille de leur départ à Bamako.

