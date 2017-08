Mauritanie: Le Président de la République visite un centre de santé à Riyad

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, s'est enquis jeudi du fonctionnement d'un centre de santé dans le quartier "Dar El Beydha" à Riyadh, communément appelé "centre sweîsra".

Sur le site, le Chef de l'Etat a été accueilli par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le wali de Nouakchott-Sud et les responsables sanitaires régionaux et ceux de Riyad.

Au niveau du dispensaire de type" A", construit en 1989 dans le but de garantir aux populations l'accès aux services sanitaires, le Chef de l'Etat s'est rendu dans les différents services, notamment la stomatologie, l'hospitalisation, les consultations, la PMI, le laboratoire et le service de récupération nutritionnelle où il pris connaissance de la capacité d'accueil de la structure et de la nature des services rendus aux usagers .

Il a également suivi des explications sur les problèmes posés et les efforts entrepris pour les juguler et améliorer la qualité des prestations dispensées aux citoyens.

Le staff soignant du dispensaire est composé d'un médecin chef, d'un dentiste, d'un major, des infirmiers d'État et médicosociaux et des accoucheuses.