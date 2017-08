Sénégal: Production et distribution de musique - La maison de disque Keyzit Sénégal fait le point

La maison de disque Keyzit a fait hier, jeudi 17 août lors d'une conférence de presse, le point sur ses activités, depuis son implantation en avril dernier au Sénégal. En présence des artistes produits, le patron de Keyzit, Moussa Wagué, a fait savoir qu'ils ont déjà signé avec 150 artistes. La maison de disque devrait permettre une meilleure visibilité des artistes, surtout au niveau international.

Implantée au Sénégal en avril dernier, la maison de disque Keyzit commence déjà à montrer sa « puissance ». Pour cause, elle a déjà signé avec 150 artistes en distribution, et 8 en production, avec comme premier artiste la chanteuse Adiouza. En conférence de presse tenue hier, jeudi 17 août, avec son équipe et ses collaborateurs, le patron de Keyzit, Moussa Wagué, a fait savoir que d'autres artistes sénégalais ont aussi rejoint la maison de disque dont Carlou D, Omzo Dollar, Ngaaka Blindé et le groupe Safari.

A en croire Moussa Wagué, l'implantation de Keyzit au Sénégal devrait permettre aux artistes d'exister de manière plus efficace sur la scène internationale. « On va permettre aux artistes de se produire à l'étranger, de distribuer sur des plateformes internationales et d'organiser des tournées et des concerts un peu partout dans le monde », a-t-il déclaré. Et de poursuivre : «On peut aussi offrir aux artistes l'opportunité de faire des featuring avec d'autres artistes étrangers ».

Toutefois, la maison de disque Keyzit ne fait pas de distinction entre les artistes, a tenu à préciser Moussa Wagué. «On peut travailler avec des artistes connus comme avec des artistes peu connus, et quand on signe avec un artiste, on essaie de faire en sorte que sa musique parle à d'autres personnes sans pour autant la travestir», dit-il.

A cela s'ajoute que la maison de disque Keyzit, qui n'est pas sans savoir que la piraterie reste un problème, est en train de chercher les voies et moyens d'y remédier. Ce qui fera dire à M. Wagué, malien d'origine, que Keyzit est en train de « créer une plateforme qui va arriver d'ici un an et qui répondra à beaucoup de problématiques par rapport à la piraterie ».

Revenant sur l'industrie musicale sénégalaise, le patron de Keyzit, Moussa Wagué, a fait savoir que le « Sénégal est en avance par rapport à certains pays qu'il a découverts car la musique sénégalaise a sa particularité, notamment le mbalax ».

La maison de disque Keyzit est implantée dans plusieurs pays d'Afrique tels que le Mali, la Côte d'Ivoire, avec plusieurs pôles. Toutefois, leur objectif est « d'être présent dans le maximum de pays en Afrique pour dénicher les talents ». Keyzit invite donc les artistes sénégalais à les rejoindre.