Tunisie: Contre vents et marées

Face à l'ASGabès, Marco Simone a opté pour le 3-4-3. La satisfaction est venue d'abord de Hamza Agrebi qui a bien remplacé Mokhtar Belkhither, suspendu, Agrebi est à créditer d'une bonne prestation, tout comme Darragi et Chenihi qui ont ouvert leur compteur. Volet joueurs étrangers, c'est plutôt Abdellatif Anabila qui a tiré son épingle du jeu. Le pivot ghanéen a bien formé le tandem avec Wissem Yahia. De bon augure pour la suite. De son côté, Ondama a essayé de bien faire, mais n'a pas trouvé le chemin des filets. On connaît les qualités du joueur et son sens du but du temps où il portait les couleurs du Wydad de Casablanca. Il faudra donc être patient avec lui. Le Club Africain aura plus de profondeur avec le retour de Saber Khalifa.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.