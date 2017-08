Tunisie: Sauvagerie, quand tu nous tiens !

La scène de violence entre Diridi et Jeddi a fait le tour des réseaux sociaux. Elle donne froid dans le dos surtout avec le cirque montrant Dridi courrir derrière Jeddi pour se venger après avoir reçu le terrible coup de boule rappelant lamentablement les combats de béliomachie.

Avec ce genre de comportement irresponsable qui porte préjudice à la charte sportive et enfonce davantage dans l'abîme le terme «fair-play» en Tunisie, il y a de quoi décourager plus d'un féru à se donner la peine de se déplacer dorénavant au stade.

Pourquoi en est-on arrivé là? Tout simplement parce que la Tunisie dans tous les domaines a touché le fond en ce qui concerne le non-respect de la loi et de tout type de réglementation.

Encouragés par l'inexplicable et bizarroïde impunité qui prédomine chez nous, les Tunisiens semblent s'adonner à cœur joie et sans la moindre inquiétude d'être punis, à toutes sortes d'incorrection et d'indiscipline. Et ce ne sont pas les sportifs et surtout les responsables sportifs qui dérogent à cette nouvelle fâcheuse règle.

Le fléau risque bien de prendre de l'ampleur de plus en plus et d'aboutir à des conséquences beaucoup plus graves qu'on le pense si des mesures ne sont pas prises pour le freiner.

Il faut sévir et de la plus forte des manières.

Punir, châtier, sévir, sanctionner et dissuader sont des termes qui doivent recouvrer tout leur sens pour le bien de tout le monde.

Dernièrement, lors du match aller Real Madrid-Barcelone, de dimanche dernier, le «grand» Cristano Ronaldo a écopé un carton rouge pour simulation.

Persuadé qu'il a fait l'objet d'une injustice de la part de l'arbitre car il a été réellement fauché par un défenseur, Ronaldo a bousculé l'homme en noir croyant qu'il était intouchable.

Du côté de la Liga espagnole, on ne badine pas avec la discipline et l'éthique sportives. Et, rapidement, la sanction est tombée comme un couperet sur le quadruple Ballon d'or mondial : une suspension de cinq journées. C'est ça sévir et c'est ça respecter et faire respecter le règlement et la discipline.

La sanction fut tellement sévère que la star du Real Madrid et de toute la planète a déclaré sur son compte Instagram que «cela s'appelle de l'injustice et de la persécution».

Il est vrai que le carton rouge infligé à Ronaldo était trop cruel car il n'y avait pas simulation mais rien ne justifie le geste incorrect et blâmable de Ronaldo qui est sommé de respecter et l'arbitre et les spectateurs qui ne sont nullement disposés à voir autre chose que du beau spectacle dans un cadre fair-play.

Les scènes de sauvagerie qui nous sont de temps en temps, voire fréquemment imposées n'ont plus de raison d'être.

Leurs auteurs doivent subir les plus dures des sanctions pour dissuader les esprits tentés de les imiter à l'avenir.